هند الضاوي: التطورات سريعة في صومالي لاند.. وأمريكا تدعم التقسيم في القرن الأفريقي

قالت الاعلامية هند الضّاوي، إن وتيرة التطورات في إقليم «صومالي لاند» تشهد تسارعًا ملحوظًا، في ظل مؤشرات على دعم أمريكي قد يكون موجود لسيناريوهات التقسيم في منطقة القرن الإفريقي، مؤكدة أن ما يجري يعكس صراعًا دوليًا أوسع، خاصة في إطار التنافس بين الولايات المتحدة والصين على النفوذ في المنطقة.

وأوضحت هند الضّاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن «صومالي لاند» بات يأخذ شكلًا أسرع على الأرض، مع تحركات إسرائيلية نشطة، مشيرة إلى زيارة قامت بها حركة "حباد" اليهودية للإقليم، إلى جانب نشر كتب توراتية، وهو ما اعتبرته دلالة على أن الأمر لا يقتصر على إسرائيل وحدها، بل قد يكون جزءًا من تحركات مدعومة أمريكيًا لإعادة تشكيل المنطقة.

وأضافت هند الضاوي، أن تواجد حركة حباد اليهودية يحمل أبعادًا سياسية واستراتيجية، تتجاوز البعد الديني، ويعكس تنسيقًا أوسع في سياق الصراع الدولي المحتدم في القرن الإفريقي، خاصة مع تصاعد التنافس الأمريكي-الصيني على طرق التجارة والممرات البحرية الحيوية.

وفيما يتعلق بالمشهد في الضفة الغربية، حذرت هند الضّاوي من أن المرحلة المقبلة ستكون «الأصعب»، مؤكدة أن لدى إسرائيل مخططات متعددة تستهدف الضفة الغربية وسكانها، وأن فكرة ضم الضفة مطروحة بقوة على مائدة الحكومة الإسرائيلية، ما ينذر بتصعيد خطير في الأوضاع الفلسطينية خلال الفترة القادمة.