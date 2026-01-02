لأول مرة منذ 25 عاما.. هجوم نادر لأسد جبلي يودي بحياة امرأة في كولورادو

لقيت امرأة مصرعها بعد تعرضها لهجوم من أسد جبلي أثناء تنزهها بمفردها في جبال ولاية كولورادو، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وأوضحت الجهات المختصة أن التحقيقات لا تزال جارية، مشيرة إلى أنه في حال تأكدت ملابسات الواقعة، فسيعد هذا الحادث أول هجوم مميت لحيوان مفترس تشهده الولاية منذ نحو 25 عاما.



وأفاد مسؤولو الحياة البرية بأنهم عثروا لاحقا على أسدين جبليين في محيط الحادث، وتم إطلاق النار عليهما وقتلهما كإجراء احترازي.

ووقع الهجوم على مسافة تقدر بنحو 11 كيلومترا من مدينة إستيس بارك، التي تعد البوابة الشرقية لمنتزه روكي ماونتن الوطني، وكان اثنان من المتنزهين قد شاهدا الأسد الجبلي بالقرب من جثة الضحية في جزء ناء من المسار الجبلي، فحاولا إبعاده بإلقاء الحجارة عليه قبل إبلاغ السلطات، التي هرعت إلى الموقع وبدأت التحقيق في الواقعة.