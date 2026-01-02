قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

لأول مرة منذ 25 عاما.. هجوم نادر لأسد جبلي يودي بحياة امرأة في كولورادو

فرناس حفظي

لقيت امرأة مصرعها بعد تعرضها لهجوم من أسد جبلي أثناء تنزهها بمفردها في جبال ولاية كولورادو، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية. 

وأوضحت الجهات المختصة أن التحقيقات لا تزال جارية، مشيرة إلى أنه في حال تأكدت ملابسات الواقعة، فسيعد هذا الحادث أول هجوم مميت لحيوان مفترس تشهده الولاية منذ نحو 25 عاما.


وأفاد مسؤولو الحياة البرية بأنهم عثروا لاحقا على أسدين جبليين في محيط الحادث، وتم إطلاق النار عليهما وقتلهما كإجراء احترازي. 

ووقع الهجوم على مسافة  تقدر بنحو 11 كيلومترا من مدينة إستيس بارك، التي تعد البوابة الشرقية لمنتزه روكي ماونتن الوطني، وكان اثنان من المتنزهين قد شاهدا الأسد الجبلي بالقرب من جثة الضحية في جزء ناء من المسار الجبلي، فحاولا إبعاده بإلقاء الحجارة عليه قبل إبلاغ السلطات، التي هرعت إلى الموقع وبدأت التحقيق في الواقعة.

أسد جبلي ولاية كولورادو حيوان مفترس هجوم مميت 25 عاما

