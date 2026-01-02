5 ملايين جنيه.. قرار عاجل بشأن شخصين لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما لقيامهما بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت أكثر من 5 ملايين جنيه بدعوى استثمارها فى مجال المقاولات مقابل تحصلهم على أرباح مالية إلا أنهم لم يفيا بذلك.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث العريش بمديرية أمن شمال سيناء من بعض الأشخاص بتضررهم من شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت أكثر من 5 ملايين جنيه بدعوى استثمارها فى مجال المقاولات مقابل تحصلهم على أرباح مالية إلا أنهم لم يفيا بذلك.



بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (أحد الأشخاص ونجله "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة لقسم) .. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.