تعادل قاتل يحسم قمة الخليج والنجمة في دوري روشن السعودي

حسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة فريق الخليج مع نظيره النجمة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب النجمة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، في لقاء شهد إثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة.

وجاءت بداية التسجيل في الشوط الثاني، بعدما نجح فريق النجمة في افتتاح النتيجة عند الدقيقة 50 عن طريق لازارو، مستغلًا تفوق فريقه في وسط الملعب وبداية قوية بعد العودة من الاستراحة.

رد الخليج

ورد فريق الخليج سريعًا وبقوة، حيث تمكن من قلب الطاولة خلال دقيقتين فقط، بعدما سجل يورغوس ماسوراس هدف التعادل في الدقيقة 72، قبل أن يضيف جوشوا كينج الهدف الثاني في الدقيقة 74، ليضع فريقه في المقدمة ويقترب من حصد النقاط الثلاث.

تعادل قاتل

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تسير نحو فوز الخليج، خطف سامير كايتانو دي سوزا هدف التعادل القاتل لفريق النجمة في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، لينقذ فريقه من الخسارة ويمنحه نقطة ثمينة في صراع البقاء.

ترتيب الفريقين

وبهذه النتيجة، يحتل فريق الخليج المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 15 نقطة، بينما يواصل فريق النجمة تواجده في المركز الثامن عشر والأخير برصيد نقطتين، في وضع صعب مع استمرار المنافسات.

وخاض فريق الخليج المباراة بتشكيل ضم ماسوراس، جوشوا كينج، كوستاس، ديمتروس، ماجد كنبه، صالح العمري، حمسل، الحافظ، شينكفيلد، بيدرو ريبوشو، وموريس، في محاولة لتحقيق الفوز خارج الديار، قبل أن تفرض الدقائق الأخيرة التعادل على الفريقين.