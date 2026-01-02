قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام موافي: الرسول كان في بيته زوجًا عاديًا وليس نبيًا
فرانس برس: الإمارات تؤكد اكتمال انسحابها من اليمن
عاشت 100 عام بدون زواج.. قصة مؤثرة لسيدة فقدت بصرها وختمت القرآن
باريس: إصابة 14 فرنسيا في حريق منتجع التزلج بسويسرا و8 مفقودين
الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف
ماذا قال الإعلام الإسرائيلي عن زيارة أنجلينا جولي لمعبر رفح ؟
اتساع نطاق العمليات العسكرية في دارفور بعد اغتيال مستشار بالدعم السريع
غدا.. بدء تلقي طلبات الترشح لـ انتخابات رئاسة حزب الوفد
أنجلينا جولي تشارك متطوعي الهلال الأحمر تعبئة المساعدات الإنسانية لـ غزة| صور
البيئة: خطة لتطوير منظومة المخلفات وتسليم 39 محطة وسيطة و42 مدفنًا صحيًا
باليوم والساعة .. مواعيد وملاعب مباريات دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا
ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟.. الإفتاء: من السنن المستحبات وتميز بها أهل السنة
تعادل قاتل يحسم قمة الخليج والنجمة في دوري روشن السعودي

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

حسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة فريق الخليج مع نظيره النجمة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب النجمة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، في لقاء شهد إثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة.

وجاءت بداية التسجيل في الشوط الثاني، بعدما نجح فريق النجمة في افتتاح النتيجة عند الدقيقة 50 عن طريق لازارو، مستغلًا تفوق فريقه في وسط الملعب وبداية قوية بعد العودة من الاستراحة.

رد الخليج

ورد فريق الخليج سريعًا وبقوة، حيث تمكن من قلب الطاولة خلال دقيقتين فقط، بعدما سجل يورغوس ماسوراس هدف التعادل في الدقيقة 72، قبل أن يضيف جوشوا كينج الهدف الثاني في الدقيقة 74، ليضع فريقه في المقدمة ويقترب من حصد النقاط الثلاث.

تعادل قاتل

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تسير نحو فوز الخليج، خطف سامير كايتانو دي سوزا هدف التعادل القاتل لفريق النجمة في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، لينقذ فريقه من الخسارة ويمنحه نقطة ثمينة في صراع البقاء.

ترتيب الفريقين

وبهذه النتيجة، يحتل فريق الخليج المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 15 نقطة، بينما يواصل فريق النجمة تواجده في المركز الثامن عشر والأخير برصيد نقطتين، في وضع صعب مع استمرار المنافسات.

وخاض فريق الخليج المباراة بتشكيل ضم ماسوراس، جوشوا كينج، كوستاس، ديمتروس، ماجد كنبه، صالح العمري، حمسل، الحافظ، شينكفيلد، بيدرو ريبوشو، وموريس، في محاولة لتحقيق الفوز خارج الديار، قبل أن تفرض الدقائق الأخيرة التعادل على الفريقين.

الأنبا بشارة جودة يزور نزلاء سجن مركز شرطة أبوقرقاص

المهيري: تحويل المشروعات الصغيرة إلى كيانات صناعية يضمن استدامتها

بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع

قهر الآباء للأبناء خطر صامت.. خبير علاقات إنسانية يحذر من آثاره النفسية طويلة المدى

ما هو القهر الاسري؟
ما هو القهر الاسري؟
ما هو القهر الاسري؟

دمك خفيف .. جمال شعبان يعلّق على تصريح ترامب عن الأسبرين

جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين

حي ثان الزقازيق خلال 2025..رصف شوارع بـ 12مليون جنيه وترخيص 1205 إعلان

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

إفتتاح مجزر بردين بالزقازيق وبيطرى الشرقية ينفذ خطة لرفع كفاءة مجازر المحافظة| صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

نجوم الزمن الجميل ورأس السنة

الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف

