معتز التوني: حلقة ماجد الكدواني من أقرب حلقات “فضفضت قوي” لقلبي

قال المخرج معتز التوني إن الفنان ماجد الكدواني كان ضيفًا مميزًا على بودكاست «فضفضت قوي»، مؤكدًا أن تلك الحلقة تُعد من أكثر الحلقات المحببة إليه، رغم أن الكدواني يُعرف بشخصيته الجادة، إلا أنه ظهر خلالها بروح مرحة وتحدث بصراحة عن محطات عديدة في حياته.



اللقاء مع ماجد الكدواني

وأضاف معتز التوني، خلال حواره ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر قناة MBC مصر، وتقديم الإعلامي شريف عامر، أن اللقاء مع ماجد الكدواني كان مختلفًا ومليئًا باللحظات الإنسانية، مشيرًا إلى أن طبيعة الحوار كشفت جانبًا قريبًا من الجمهور لم يعتده كثيرون.



طموحاته الفنية المقبلة

وكشف التوني عن طموحاته الفنية المقبلة، قائلاً: «نفسي أشتغل مع محمد هنيدي وأحمد حلمي، وربنا يكرمني وأعمل فيلم مع ياسين عبد العزيز وأحمد السقا، ودي حاجة عظيمة جدًا بالنسبة لي»، معربًا عن أمله في أن تجمعه الفترة المقبلة بمشروعات سينمائية جديدة ومميزة.

تجربة فيلم جديد

واختتم المخرج معتز التوني تصريحاته بالإشارة إلى أنه يستعد حاليًا لدخول تجربة فيلم جديد قريبًا، متمنيًا أن يحقق العمل صدى واسعًا لدى الجمهور ويضيف خطوة مهمة في مشواره الفني.