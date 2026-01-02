أحمد كريمة: تشغيل القرآن بمكبرات الصوت قبل الأذان ليس من الإسلام

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن تشغيل القرآن الكريم في مكبرات الصوت، قبل الصلاة يندرج تحت القاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الذي يرفع في مكبرات الصوت هو الأذان فقط وليست تشغيل القرآن قبل الأذان وبعده.

ما يحدث ليس من الإسلام

ولفت إلى أن من يريد تشغيل أدعية دينية، أو تشغيل القرآن الكريم، يجب أن يكون في السماعة الداخلية للمسجد، لآن ما يحدث يعتبر صورة عشوائية، وما يحدث ليس من الإسلام.

وأشار إلى أن الإسلام نهى عن ارتفاع الصوت، وأن سيدنا لقمان عندما كان يربي أبنه، كان يطالبه بعدم علو الصوت، ولذلك نطالب باختفاء مثل هذه الأشياء تماما.

وأوضح أن هناك طلاب تذاكر، وهناك مرضى،وهناك مواطنين تأتي من أعمال مجهدة وتريد أن تنام، وأنه يكرر ويطالب بأن تقتصر مكبرات الصوت على الأذان فقط.