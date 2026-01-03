براءة شخص من تهمة تعاطي المخدرات في الطالبية

أصدرت محكمة استئناف الجيزة، حكمها ببراءة شخص من تهمة تعاطي المواد المخدرة في الطالبية.

ودفع المحامي ناصر قنديل محامي المتهم الأول، ببطلان القبض والتفتيش لبطلان حالة التلبس لكون المتهم الأول والثاني تم ضبطهم بزمان ومكان مغاير لما ثبت بمحضر الضبط، والدفع بتلفيق الاتهام وان للواقعة صورة اخري غير التي وردت بالأوراق.

وكشف أمر الإحالة، لانهما في يوم ٢٠٢٤/١٠/١٣ بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة حال كون المتهم الثانى طفلا قد جاوز سن الخامسة عشر عاماً ولم يتجاوز الثمانية عشر

عاما اتصالهما بعملائه من متعاطي المواد المخدرة و للسلاحين الأبيضين بقصد الدفاع عن النفس .

شهد مجري التحريات، أنه كان رفقة القوة الأمنية المرافقة لشاهد الإثبات الأول وشاركه واقعة الضبط و شهد بمضمون ما شهد به و استخلصته المحكمة من شهادة شاهد الإثبات الأول .

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن المضبوطات عبارة عن - قطعة اسطوانية المسحوق بيج اللون وزنت مادتين و خمس و ثمانون جرام و سبع و ستون من المائة جرام و عدد ست عشر كيس بلاستيكي بداخل كل منهم مسحوق بيج اللون وزنت إجماليهم خمس و ثلاثون جرام و تسع و اربعون من المائة جرام ثبت أن الاسطوانة والأكياس تحتوي على جوهر الهيروين المخدر و تحتوي على المادة الفعالة له والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

و بجلسة المحاكمة المحددة لنظر هذا الاستئناف حضر المتهمان بشخصهما واعتصما بالإنكار وحضر معهما محام للدفاع عنهما وطلب الدفاع قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و القصاء مجددا ببراءة المتهم تأسيسا على دفوع ودفاع حاصلها بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم معقولية تصوير الواقعة.