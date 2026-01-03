استدعاء فتاة المعادي لسماع أقوالها في اعتداء شخصين عليها

قررت جهات التحقيق استدعاء فتاة المعادي صاحبة واقعة التعدي عليها على يد شخصين لسماع أقوالها.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله إحدى الفتيات من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على شقيقتها بالضرب وإحداث إصابتها على إثر سابقة رفض أهليتها إتمام خطبتهما لسوء سلوكه بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ أول الجارى تبلغ لقسم شرطة المعادى من (طالبة - مقيمة بدائرة القسم "مصابة بجروح بالرقبة و الوجه") بتضررها من (شخصين) لقيامهما بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها لسابقة إرتباطها بأحدهما ورفض أهليتها إتمام الخطبة لسوء سلوكه.

أمكن ضبط المشكو فى حقهما (طالبين- مقيمان بدائرة القسم ) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار اليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



