مصطفى العوضي: مهرجان البحر الأحمر فرصة حقيقية لدعم صناعة السينما

أكد المنتج الفني، مصطفى العوضي، أن التواجد في السوق السينمائي ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يمثل فرصة مهمة لتعزيز التواصل بين صُنّاع السينما وإنجاز اتفاقات يصعب إتمامها على مدار العام.

وأوضح مصطفى العوضي، في تصريحات لبرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد، أن انشغال العاملين في الصناعة بأعمالهم المختلفة طوال السنة يجعل من السوق مساحة مكثفة للتعارف المباشر والتواصل السريع، مشيرًا إلى أن وجود المنتجين والمخرجين وشركات الإنتاج في مكان واحد يسهّل التعاون ويسرّع وتيرة إنجاز المشروعات.

وتطرق مصطفى العوضي، إلى حالة السينما المصرية والعربية، مؤكدًا أن الموسم الحالي يُعد من أقوى المواسم السينمائية، خاصة في مصر، لافتًا إلى ردود الفعل الإيجابية التي حققتها أعمال حديثة عُرضت في مهرجانات دولية كبرى. وأشار إلى مشاركة شركته في أعمال ما بعد الإنتاج والمؤثرات البصرية لعدد من الأفلام التي لاقت إشادة واسعة.

وشدد على أن السينما المصرية تمر بحالة صحوة حقيقية من حيث تنوع الأفكار وجودة التنفيذ، معتبرًا أن الحضور العربي المتزايد في المحافل الدولية يعكس تطور الصناعة وقدرتها على المنافسة عالميًا.