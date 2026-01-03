قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقترح برلماني بإدراج فاقدي العين الواحدة والفشل الكلوي والجلدي الفقاعي ضمن ذوي الإعاقة
بالأسماء.. مدبولي يسلم وحدات سكنية لأهالي الطود بالأقصر
الرئيس البيلاروسي يدين بشدة الهجوم الأمريكي على فنزويلا
الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتهنئة الأقباط الأدفنتست بعيد الميلاد
مصير مجهول للرئيس الفنزويلي.. ترامب أعلن اعتقال نيكولاس مادورو وزوجته .. وكاراكاس لا تعلم أين اختفى ؟!
الشيخ مهنا ربيع يوجّه رسالة شكر للداعمين بعد خروجه من دولة التلاوة
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا: الولايات المتحدة لم تحقق كل أهدافها
روسيا تستهجن الضربات الأمريكية وتطالب بحق فنزويلا في تقرير المصير
أيوب الكعبي نموذج لقوة الإصرار .. صنع نفسه بيديه وتحول من نجار إلى هداف أفريقيا وأوروبا
بعد ترشحه لرئاسة الوفد.. عيد هيكل لـ"صدى البلد": أسعى لإعادة الحزب لسابق عهده
فى عيد ميلادها.. قصة أصول نيللى وأزواجها الأربعة وخدعة محمود ياسين
حكاوي كأس أمم إفريقيا.. مالي تصعق تونس علي ملعبها بثنائية في افتتاحية كان 1994
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت 3-1-2026

المأكولات البحرية
المأكولات البحرية
ولاء عبد الكريم

يرصد موقع صدى البلد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت 3-1-2026

سعر الأسماك اليوم:

البلطي: من 61 إلى 65 جنيه للكيلو

البلطي المتوسط: من 54 إلى 60 جنيه للكيلو

ماكريل مجمد: من 110 إلى 180 جنيه للكيلو

السبيط والكاليماري: من 250 إلى 400 جنيه للكيلو

الكابوريا: من 50 إلى 180 جنيه للكيلو

الجمبري الجامبو: من 975 إلى 1175 جنيه للكيلو

جمبري النوع الأول: من 860 إلى 960 جنيه للكيلو

جمبري النوع الثاني: من 720 إلى 820 للكيلو

البوري: من 180 إلى 240 جنيه للكيلو

فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيه للكيلو

قشر البياض: من 190 إلى 290 جنيه للكيلو

المكرونة السويسي: من 75 إلي 145 جنيه للكيلو

