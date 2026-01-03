يرصد موقع صدى البلد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت 3-1-2026

سعر الأسماك اليوم:



البلطي: من 61 إلى 65 جنيه للكيلو

البلطي المتوسط: من 54 إلى 60 جنيه للكيلو

ماكريل مجمد: من 110 إلى 180 جنيه للكيلو

السبيط والكاليماري: من 250 إلى 400 جنيه للكيلو

الكابوريا: من 50 إلى 180 جنيه للكيلو

الجمبري الجامبو: من 975 إلى 1175 جنيه للكيلو

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 3-1-2026 سعر أقل جرام ذهب اليوم السبت 3-1-2026

جمبري النوع الأول: من 860 إلى 960 جنيه للكيلو

جمبري النوع الثاني: من 720 إلى 820 للكيلو

البوري: من 180 إلى 240 جنيه للكيلو

فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيه للكيلو

قشر البياض: من 190 إلى 290 جنيه للكيلو

المكرونة السويسي: من 75 إلي 145 جنيه للكيلو