اليوم.. بدء تلقي طلبات الترشح لـ انتخابات رئاسة حزب الوفد
هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو
انطلاق التصويت الداخلي بجولة الإعادة في 27 دائرة ملغاة بانتخابات النواب
بي واي دي الصينية تتصدر.. وتطيح بـ تسلا من قمة صناعة السيارات الكهربائية
المصريون بـ10 محافظات يصوتون بـ27 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
هل تكتب تونس نهاية العقدة الأفريقية أمام مالي .. الكان يبتسم لأصدقاء ديانج .. وبن رمضان يبحث عن تاريخ جديد
صقيع وبرودة شديدة..تحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية بشأن الطقس
7 انفجارات تهز كاراكاس.. هل بدأت الحرب الأمريكية على فنزويلا؟
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 3 يناير 2026
حكم الانشغال بالتصوير أثناء أداء مناسك الحج والعمرة.. الإفتاء تجيب
بعد قليل.. اللجان الفرعية بـ10 محافظات تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين للتصويت في إعادة الدوائر الملغاة
الهند.. انهيار أرضي يضرب كشمير ويغرق طرقًا رئيسية بالركام
الأشد برودة.. تحذيرات عاجلة من أقسى فترات الشتاء فى هذا الموعد

شيماء مجدي

تشهد البلاد خلال الساعات المقبلة انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تصل الصغرى إلى نحو 5 درجات مئوية، وسط تحذيرات من برودة غير معتادة وتقلبات جوية مفاجئة تعكس ملامح شتاء أكثر قسوة هذا العام.

وحذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، من حالة الطقس خلال الساعات القليلة القادمة ، قائلًا :" برد شديد وصقيع تبدأ من الليلة السبت وتستمر لليالى الأحد والإثنين .

كما أوضح “فهيم” خلال تصريحات له ، أن  البلاد ستدخل في الليلة الفاصلة بين ما يُعرف بـ«الكواحل» و«الطوالح»، موضحًا أن هذه الليلة تمثل آخر ليالي العشرة «الكواحل» ضمن الليالي البيض من فترة الأربعينية الشتوية، على أن تبدأ اعتبارًا منا ليوم ليالي «الطوالح» المعروفة بحدتها وتقلباتها السريعة.

وأوضح فهيم أن ليالي «الطوالح» تمتد من 3 حتى 12 يناير، وتشهد انخفاضًا ملحوظًا ومفاجئًا في درجات الحرارة نهارًا وليلًا، لافتًا إلى أن الفترة من 4 إلى 7 يناير تُعد الأشد برودة، مع فرص لتكوّن الصقيع في بعض المناطق، قبل أن تعود الأجواء إلى برودة أقل نسبيًا خلال الأيام الخمسة الأخيرة.


وأكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن شتاء هذا العام يختلف عن سابقه، إذ يأتي بانخفاض متأخر في درجات الحرارة لكنه أكثر حدة، إلى جانب ارتفاع نسب الرطوبة، ما يستوجب الحذر في التعامل مع المحاصيل الشتوية وعدم الاعتماد على المعاملات الزراعية التقليدية، تفاديًا لأي خسائر محتملة .

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء مع فرص لتكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

وتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص ضعيفة لـ أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أهم النصائح

-الالتزام التام بالملابس الثقيلة للوقاية من نزلات البرد الحادة

-ينصح مزارعو وسط سيناء، وشمال الصعيد، والصحراء الغربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المحاصيل من الصقيع المتوقع

-تزداد فرص سقوط الأمطار وتشتد حدتها لِيلاً على السواحل الشمالية والوجه البحري

