"بناكل لحمة كتير فى الشتاء".. مفاجأة فى أسعار اللحوم
حان وقت السعادة.. خبيرة أبراج تفجر مفاجآت لمواليد برج الأسد
الذهب والفضة يفتتحان 2026 بمكاسب عقب أداء سنوي استثنائي
وفاة والد المطرب عمرو أبو زيد وصلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة
على خلفية الانفجارات..فلايت رادار : أجواء فنزويلا خالية تمامًا من الطائرات وقرار بحظر الطيران
مصادر فنزويلية : بلدنا غني ولسنا بحاجة للمخدرات
انفجارات تهز أكبر ميناء بحري في فنزويلا وتحليق مكثف للطائرات فوق كاراكاس
أذكار الصباح الواردة عن النبي.. تبارك فى يومك ورزقك
من مكالمة تليفون إلى "لا ماسيا".. حمزة عبد الكريم موهبة مصرية تطرق أبواب برشلونة
من أعمدة الجارديان إلى ستامفورد بريدج .. قصة ليام روسينيور المرشح المفاجئ لقيادة تشيلسي
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026.. بكام عيار 21؟
فنزويلا تعلن التعبئة الشاملة وتتوعد بالقتال ضد العدوان الأمريكي
برلمان

برلماني: الدولة تتبني رؤية شاملة لدعم المزارع باعتباره محور العملية الإنتاجية

أميرة خلف

أكد النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، أن وزارة الزراعة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم المزارعين من خلال تطوير منظومة الري ورفع كفاءتها، بما ينعكس إيجابيًا على زيادة الإنتاج الزراعي وتقليل الفاقد من المياه.


وأوضح " الشوربجي" في تصريح خاص لـ " صدى البلد"  أن الجهود الحالية تركز على تحديث البنية التحتية للترع والمصارف، وتطبيق نظم الري الحديثة، إلى جانب الاستجابة السريعة لشكاوى المزارعين وتقديم حلول عملية لمشكلاتهم، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة. 

كما أكد عضو النواب أن رفع مستوى الخدمات المقدمة للمزراعين ، يتوقف على رفع مستوى الخدمات وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة ، إلى جانب تبني الدولة رؤية شاملة تقوم على دعم المزارع باعتباره محور العملية الإنتاجية، وذلك من خلال التوسع في تحديث نظم الري وترشيد استخدام المياه، وتطوير البنية التحتية الزراعية من ترع ومصارف وطرق زراعية. 

جاء ذلك بعد أن تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريراً من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش  الفني والمالي والإداري، لاستعراض موقف منظومة الشكاوى بالوزارة .

 مجهودات مكثفة لتطوير منظومة الري 

وصرح سويلم بأن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء .

وأضاف أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة لخدمة المنتفعين وتطوير المنظومة المائية بما ينعكس على تقليل أعداد الشكاوى، وأنه حال تلقى أى شكاوى فإن أجهزة الوزارة تتعامل معها بشكل فورى وفعال لحسمها طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة ومستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، مؤكداً دعمه الدائم لمنظومة الشكاوى بالوزارة في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين .

هاني سويلم الموارد المائية وزير الموارد المائية الشكاوي الحكومية شكاوى المواطنين

حالة الطقس

الأرصاد تعلن بداية "الانخفاض الكبير": الحرارة تتراجع الليلة وفرص قوية لتكون الصقيع

ياسين منصور

شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

حالة الطقس

موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات

عمرو أديب

الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%

عمرو أديب

هذا الأمر عنصرية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

شهادات

قرب استحقاق شهادات الـ 27% .. رئيس اتحاد بنوك مصر يكشف الحل المثالي

Galaxy S26 Ultra

تسريبات تكشف عن تحديثات جذرية في منظومة كاميرا Galaxy S26 Ultra

قطاع السيارات

هل تقود السيارات الصينية والإنتاج المحلي مع خفض الفائدة اتجاه الأسعار في مصر خلال 2026؟

هواتف Galaxy S26

أكبر تسريب عن هواتف Galaxy S26 .. المواصفات والسعر وموعد الإطلاق

فى عيد زواجهما.. تفاصيل تعارف مي فاروق وزوجها محمد العمروسي

مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي

انطلاق رالي داكار 2026… تفاصيل النسخة 48 من أقسى سباقات العالم

رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026

فى ذكراها.. دور نادية لطفي الوطني وأزواجها ووصيتها الأخيرة

نادية لطفي
نادية لطفي
نادية لطفي

لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟.. أطعمة وعادات غذائية تسحب طاقتك بهدوء

لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟ السبب قد يكون في طبقك
لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟ السبب قد يكون في طبقك
لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟ السبب قد يكون في طبقك

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

