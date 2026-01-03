برلماني: الدولة تتبني رؤية شاملة لدعم المزارع باعتباره محور العملية الإنتاجية

أكد النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، أن وزارة الزراعة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم المزارعين من خلال تطوير منظومة الري ورفع كفاءتها، بما ينعكس إيجابيًا على زيادة الإنتاج الزراعي وتقليل الفاقد من المياه.



وأوضح " الشوربجي" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" أن الجهود الحالية تركز على تحديث البنية التحتية للترع والمصارف، وتطبيق نظم الري الحديثة، إلى جانب الاستجابة السريعة لشكاوى المزارعين وتقديم حلول عملية لمشكلاتهم، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

كما أكد عضو النواب أن رفع مستوى الخدمات المقدمة للمزراعين ، يتوقف على رفع مستوى الخدمات وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة ، إلى جانب تبني الدولة رؤية شاملة تقوم على دعم المزارع باعتباره محور العملية الإنتاجية، وذلك من خلال التوسع في تحديث نظم الري وترشيد استخدام المياه، وتطوير البنية التحتية الزراعية من ترع ومصارف وطرق زراعية.

جاء ذلك بعد أن تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريراً من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري، لاستعراض موقف منظومة الشكاوى بالوزارة .

مجهودات مكثفة لتطوير منظومة الري

وصرح سويلم بأن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء .

وأضاف أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة لخدمة المنتفعين وتطوير المنظومة المائية بما ينعكس على تقليل أعداد الشكاوى، وأنه حال تلقى أى شكاوى فإن أجهزة الوزارة تتعامل معها بشكل فورى وفعال لحسمها طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة ومستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، مؤكداً دعمه الدائم لمنظومة الشكاوى بالوزارة في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين .