توافد المواطنين على اللجان الانتخابية بقرية وردان في الجيزة

بدأ توافد الناخبين على لجنة مدرسة الشهيد مصطفى عبيدو بقرية وردان بمنشأة القناطر بالجيزة منذ أن فتحت أبوابها في التاسعة صباحاً، للإدلاء بأصواتهم في إعادة الانتخابات بالدوائر الـ٢٧ الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا في ١٠ محافظات.

وتُجرى تلك الجولة من الإعادة لانتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية فقط، في الدوائر التي أُلغيت نتائجها من المرحلة الأولى بحكم المحكمة الإدارية العليا، والبالغ عددها 27 دائرة في 10 محافظات يومي السبت والأحد الموافقين 3 و4 يناير 2026، على أن تُعلن النتيجة النهائية لجولة الإعادة يوم 10 يناير 2026.

وتشهد تلك الجولة التنافس على 49 مقعدًا فرديًا، بين 98 مترشحًا، ضمن 27 دائرة في 10 محافظات هي: الجيزة، المنيا، البحيرة، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، أسوان، سوهاج، الإسكندرية، والفيوم. وتُجرى عملية التصويت للمصريين بالخارج داخل 139 مقرًا انتخابيًا موزعين على 117 دولة حول العالم.

وتستمر متابعة غرفة العمليات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سير العملية الانتخابية، سواء قبل فتح باب التصويت والاستعدادات، وفتح اللجان الانتخابية، كما تتابع انتظام عملية التصويت على مدار اليوم منذ فتح اللجان في التاسعة صباحاً حتى غلقها في التاسعة مساءً، وعملية فرز الأصوات، ورصد كل ما يتعلق بانتظام العملية الانتخابية وإقبال الناخبين.

وبشكل دائم تنعقد غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025، حتى انتهاء العملية الانتخابية بالكامل.