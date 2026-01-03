بـ 10 محافظات.. انطلاق الجولة السابعة والختامية من انتخابات مجلس النواب

أعلن الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، أنه يتابع مجريات الجولة التصويتية السابعة والأخيرة من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تُجرى اليوم في عدد (27) دائرة انتخابية موزعة على (10) محافظات، وهي الدوائر المتبقية من أصل (30) دائرة سبق أن ألغت المحكمة الإدارية العليا نتائجها، قبل أن يُحسم الطعن في ثلاث دوائر منها بحكم قضائي نهائي، لتُستكمل العملية الانتخابية في الدوائر السبع والعشرين المتبقية.

وتكتسب هذه الجولة أهمية استثنائية، باعتبارها الجولة الختامية لمسار انتخابي طويل، ونهاية طريق الكشف بصورة نهائية عن الأوزان الحقيقية للقوى السياسية داخل البرلمان القادم، لا سيما في ظل ما أفرزته الجولات السابقة من مؤشرات واضحة على تراجع الكتل الحزبية التقليدية لصالح المرشحين المستقلين، الذين بدوا الأكثر قدرة على استثمار اتجاهات التصويت المتغيرة والزخم المتراكم عبر الجولات الماضية.

ويخوض التنافس في هذه الجولة (98) مرشحًا على عدد (49) مقعدًا، حيث يتصدر المستقلون المشهد بعدد (61) مرشحًا، مقابل (37) مرشحًا حزبيًا، يتقدمهم حزب مستقبل وطن بعدد (16) مرشحًا، يليه حزب حماة الوطن بعدد (10) مرشحين، ثم حزب الشعب الجمهوري بعدد (3) مرشحين، وأحزاب الجبهة الوطنية، والديمقراطي الاجتماعي، والوفد بواقع مرشحين لكل حزب، فيما يمثل حزبا النور والإصلاح والتنمية مرشح واحد لكل منهما.

وتُجرى الانتخابات في دوائر:

محافظة الجيزة (أول أكتوبر، الأهرام، البدرشين، العمرانية، بولاق الدكرور، منشأة القناطر)،

محافظة الفيوم (سنورس)،

محافظة المنيا (أبو قرقاص، أول المنيا، دير مواس، مغاغة، ملوي)،

محافظة أسيوط (أبو تيج، أول أسيوط، القوصية)،

محافظة الوادي الجديد (الداخلة)،

محافظة سوهاج (البلينا)،

محافظة الأقصر (إسنا، القرنة)،

محافظة أسوان (إدفو، أول أسوان، نصر النوبة)،

محافظة الإسكندرية (أول المنتزه)،

محافظة البحيرة (الدلنجات، المحمودية، حوش عيسى، كوم حمادة).

وقد فتحت لجان الاقتراع أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وسط تواجد ملحوظ في محيط عدد من المقار الانتخابية، عكس درجة من السخونة التنافسية وتقارب الفرص بين المرشحين، مدعومة بخبرات تنظيمية وحشدية تراكمت عبر الجولتين السابقتين، حيث بدا واضحًا أن الحملات الانتخابية باتت أكثر وعيًا بخرائط التصويت وأنماط المشاركة.

ويُلاحظ أن غالبية الدوائر التي تُجرى فيها هذه الجولة تتسم بطابع ريفي أو قبلي، تلعب فيه العائلات والقبليات دورًا كبيرًا، ومن المتوقع أن يكون لذلك تأثير مباشر على اتجاهات التصويت، خاصة في ظل محدودية الفارق المتوقع بين المرشحين في عدد من الدوائر.