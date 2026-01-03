الافتاء: الإسراء والمعراج معجزة جسّدت عظمة القدرة الإلهية وسمو مقام النبي

قالت دار الإفتاء المصرية، إن تحديد تاريخ رحلة الإسراء والمعراج بالسابع والعشرين من شهر رجب ذكره كثيرٌ من الأئمة واختاره جماعةٌ من المحققين، وهو ما جرى عليه عمل المسلمين قديمًا وحديثًا.

موعد الإسراء والمعراج 2026

مع بداية شهر رجب الأصب، أحد الأشهر الحُرم التي تحظى بمكانة روحية خاصة في وجدان المسلمين، تتجدد مشاعر الترقب والتهيؤ لاستقبال ذكرى من أعظم الذكريات في الإسلام ، وهي ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، تلك الليلة المباركة التي ارتبطت بمعجزة إلهية خالدة، جسّدت عظمة القدرة الإلهية وسمو مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وكشفت الهيئة العامة المصرية للمساحة أن الأمة الإسلامية ستُحيي ذكرى ليلة الإسراء والمعراج يوم الجمعة الموافق 27 رجب 1447 هـ، والموافق 15 يناير 2026 م، وهي الليلة التي شهدت انتقال النبي صلى الله عليه وسلم ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عروجه إلى السماوات العلا، في رحلة خارقة للعادة، حملت في طياتها أعظم الدروس الإيمانية وأجلّ التكريم الإلهي.

وتُعد ليلة الإسراء والمعراج حدثًا فريدًا في السيرة النبوية، حيث بدأت رحلة الإسراء من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، ثم أعقبها المعراج إلى السماوات السبع، فالتقى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء، واطلع على آيات الله الكبرى في ملكوت السماوات، حتى بلغ سدرة المنتهى، حيث فُرضت الصلاة، لتكون الصلة الدائمة بين العبد وربه، وأعظم ما خرجت به هذه الليلة من تشريع خالد للأمة.

هل يجب صيام الإسراء والمعراج

أما عن صيام الاسراء والمعراج 2026 فقالت دار الإفتاء أن من أراد صيام الإسراء والمعراج أو صيام يوم 27 رجب اليوم، إلى أنه يجوز له صيام اليوم فقط ، مشيرة إلى أنه من صيام التطوع الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فهو ليس من صيام الفريضة.

حكم صيام الإسراء والمعراج

شهر رجب يعتبر من الأشهر الحرم الذى يستحب فيها الصيام والإكثار من الأعمال الصالحة، فلا يجوز للمسلم أن يصوم شهر رجب كاملًا لأن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- لم يصم شهرًا كاملًا سوى شهر رمضان المبارك.

و يجوز الصوم في أي وقت في السنة ماعدا يوم النحر وثلاثة أيام عيد الأضحى ويوم الفطر، أيضًا من صام يوم الجمعة يكون صومه صحيح ولكنه يكون مكروه لأننا لم نريد أن نفرد يوم لوحده في الصوم لأن يوم الجمعة عيد.

و لا حرج فيه لأن الصيام طاعة مطلوبة في هذه الأوقات في رجب وشعبان حتى نمهد نفسنا لشهر رمضان، فيجوز صوم ليلة الإسراء والمعراج احتفاء بأن الله منى على رسولنا صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج وبنزول وفرض الصلوات الخمس.