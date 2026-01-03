نائب محافظ الوادي الجديد تتابع انتظام بدء لجان انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية

تابعت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، انتظام بدء التصويت بلجان إعادة انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية والتي تضم 3 مراكز هي؛ الداخلة والفرافرة وبلاط، في تمام التاسعة من صباح اليوم، من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد محمد شعراوي المستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء مركز العمليات.

توفير كافة الاحتياجات اللازمة لتسهيل مهام القائمين على العملية الانتخابية

كما أكدت خلال تواصلها مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية على المتابعة اللحظية لسير العملية الانتخابية والتدخل الفوري حال وجود أي معوقات.

من ناحية أخرى، كلّفت نائب المحافظ رؤساء المراكز بتوفير كل الاحتياجات اللازمة لتسهيل مهام القائمين على العملية الانتخابية والناخبين داخل وخارج مقار اللجان.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة الثانية في هذه المرحلة 111 ألفًا و789 ناخبًا وناخبة موزعين على 37 لجنةً فرعية.