غرفة عمليات «الجبهة الوطنية» تتابع جولة الإعادة بالدوائر الـ27 الملغاة.. صور

استأنفت غرفة العمليات المركزية بحزب الجبهة الوطنية ، متابعة جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب 2025، في الدوائر الـ27 التي أُلغيت بحكم المحكمة الإدارية العليا، وذلك في إطار حرص الحزب على متابعة سير العملية الانتخابية وضمان انتظامها.

وتواصل غرفة العمليات عملها على مدار اليومين، من خلال التواصل المستمر مع أمناء الحزب بالمحافظات التي تُجرى فيها جولة الإعادة، لمتابعة مجريات التصويت لحظة بلحظة، والتدخل السريع للتعامل مع أي إشكاليات قد تواجه الناخبين داخل اللجان أو بمحيطها.

وتعتمد الغرفة المركزية على آليات متابعة وإشراف منظمة، تشمل التواصل المباشر والدوري مع أمانات الحزب بالمحافظات المعنية، وعقد اجتماعات دورية عبر تقنية «زووم»، لمتابعة تطورات المشهد الانتخابي ورصد الملاحظات أولًا بأول.

وتابع أحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم بالحزب، والنائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي، سير عملية التصويت داخل اللجان، إلى جانب رصد معدلات الإقبال ونسب المشاركة في الساعات الأولى من فتح لجان الاقتراع، ومتابعة أي ملاحظات أو تحديات قد تطرأ، مع إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بها فورًا، لضمان انتظام الإجراءات وسلاسة العملية الانتخابية.

وأكدت غرفة العمليات المركزية الالتزام الكامل بتعليمات وقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات، والضوابط المنظمة لسير الانتخابات، بما يضمن توفير مناخ ديمقراطي آمن ومنظم، يتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري في التصويت بحرية كاملة.

وجدد حزب الجبهة الوطنية دعوته للمواطنين للنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات، باعتبارها التعبير الحقيقي عن الإرادة الشعبية، والطريق نحو برلمان يعكس تطلعات المصريين، ويسهم في استكمال مسيرة التنمية والبناء، وحماية مقدرات الوطن والحفاظ على ما تحقق من إنجازات.