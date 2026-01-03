قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يتفقد مجمع الأقصر الطبي للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
الهجوم الأمريكي ضد فنزويلا.. حريق في مطار هيجيروتي
منافسات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم السبت 3 يناير 2026 والقنوات الناقلة
حكايات كأس أمم إفريقيا | ريمونتادا تاريخية في كان 1998: 3 أهداف في دقيقتين ونصف
اعتداء صارخ.. أول دولة تدين الهجوم الأمريكي على فنزويلا.. تعرف عليها!
مريض بريطاني لمدبولي: مستشفي الكرنك كأنها فندق عالمي
القبض على مادورو.. ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا في عملية أمريكية مفاجئة
ترامب يعلن القبض على رئيس فنزويلا وزوجته وترحيلهما جوا خارج البلاد
سباق ساخن على لقب الهداف.. نجوم العرب يشعلون صراع الأهداف في أمم أفريقيا 2025
أسعار جميع أعيرة الذهب في مصر اليوم السبت 3-1-2026
مرصد الأزهر: مسلمو أستراليا يبيتون في المساجد لحمايتها من موجة الإسلاموفوبيا
ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا وزوجته ونقله جوا إلى خارج البلاد
برلمان

غرفة عمليات «الجبهة الوطنية» تتابع جولة الإعادة بالدوائر الـ27 الملغاة.. صور

غرفة عمليات «الجبهة الوطنية» تتابع جولة الإعادة بالدوائر الـ27 الملغاة
غرفة عمليات «الجبهة الوطنية» تتابع جولة الإعادة بالدوائر الـ27 الملغاة
حسن رضوان

استأنفت غرفة العمليات المركزية بحزب الجبهة الوطنية ، متابعة جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب 2025، في الدوائر الـ27 التي أُلغيت بحكم المحكمة الإدارية العليا، وذلك في إطار حرص الحزب على متابعة سير العملية الانتخابية وضمان انتظامها.

وتواصل غرفة العمليات عملها على مدار اليومين، من خلال التواصل المستمر مع أمناء الحزب بالمحافظات التي تُجرى فيها جولة الإعادة، لمتابعة مجريات التصويت لحظة بلحظة، والتدخل السريع للتعامل مع أي إشكاليات قد تواجه الناخبين داخل اللجان أو بمحيطها.

وتعتمد الغرفة المركزية على آليات متابعة وإشراف منظمة، تشمل التواصل المباشر والدوري مع أمانات الحزب بالمحافظات المعنية، وعقد اجتماعات دورية عبر تقنية «زووم»، لمتابعة تطورات المشهد الانتخابي ورصد الملاحظات أولًا بأول.

وتابع أحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم بالحزب، والنائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي، سير عملية التصويت داخل اللجان، إلى جانب رصد معدلات الإقبال ونسب المشاركة في الساعات الأولى من فتح لجان الاقتراع، ومتابعة أي ملاحظات أو تحديات قد تطرأ، مع إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بها فورًا، لضمان انتظام الإجراءات وسلاسة العملية الانتخابية.

وأكدت غرفة العمليات المركزية الالتزام الكامل بتعليمات وقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات، والضوابط المنظمة لسير الانتخابات، بما يضمن توفير مناخ ديمقراطي آمن ومنظم، يتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري في التصويت بحرية كاملة.

وجدد حزب الجبهة الوطنية دعوته للمواطنين للنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات، باعتبارها التعبير الحقيقي عن الإرادة الشعبية، والطريق نحو برلمان يعكس تطلعات المصريين، ويسهم في استكمال مسيرة التنمية والبناء، وحماية مقدرات الوطن والحفاظ على ما تحقق من إنجازات.

