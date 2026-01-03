منطقة مطروح الأزهرية تختتم امتحانات النقل الثانوي

اختتمت منطقة مطروح الأزهرية، اليوم السبت، امتحانات النقل الثانوي بقسميها العلمي والأدبي وسط أجواء من الاستقرار والانضباط.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي بالقسم العلمي الامتحان في مادة التاريخ، بينما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسم العلمي الامتحان في مادة التطبيقات الرياضية، وطلاب القسم الأدبي في مادتي البلاغة والمنطق القديم، وذلك تحت متابعة دقيقة من قيادات المنطقة الأزهرية لضمان سير العملية الامتحانية على أكمل وجه.

وتفقد محمود الحلبي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، لجنة معهد «فتيات مطروح الثانوي»، حيث تأكد من انتظام العمل واستلام أوراق الأسئلة وفض المظاريف في مواعيدها المحددة، مشيداً بمستوى الهدوء وانضباط الطلاب داخل اللجان.

من جهة أخرى، تابع الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان، مؤكداً عدم رصد أي شكاوى رسمية تتعلق بمستوى الامتحانات أو النظام العام، كما أصدر توجيهاته بضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة فور انتهاء كل مادة لضمان الدقة والسرعة في إعلان النتائج.

كما وجه الشيخ عطية سالم، ومحمود الحلبي، الشكر والتقدير لكل المشاركين في أعمال الامتحانات من رؤساء لجان وملاحظين وإداريين وعمال، مثمناً دورهم الفعال في نجاح المنظومة وخروجها بصورة مشرفة، متمنياً لجميع الطلاب النجاح والتوفيق في مسيرتهم الدراسية.