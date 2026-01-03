قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الأوقاف تعلن موعد اختبار صرف بدل التميز العلمي 2026
مقترح برلماني بإدراج فاقدي العين الواحدة والفشل الكلوي والجلدي الفقاعي ضمن ذوي الإعاقة
بالأسماء.. مدبولي يسلم وحدات سكنية لأهالي الطود بالأقصر
الرئيس البيلاروسي يدين بشدة الهجوم الأمريكي على فنزويلا
الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتهنئة الأقباط الأدفنتست بعيد الميلاد
مصير مجهول للرئيس الفنزويلي.. ترامب أعلن اعتقال نيكولاس مادورو وزوجته .. وكاراكاس لا تعلم أين اختفى ؟!
الشيخ مهنا ربيع يوجّه رسالة شكر للداعمين بعد خروجه من دولة التلاوة
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا: الولايات المتحدة لم تحقق كل أهدافها
روسيا تستهجن الضربات الأمريكية وتطالب بحق فنزويلا في تقرير المصير
أيوب الكعبي نموذج لقوة الإصرار .. صنع نفسه بيديه وتحول من نجار إلى هداف أفريقيا وأوروبا
بعد ترشحه لرئاسة الوفد.. عيد هيكل لـ"صدى البلد": أسعى لإعادة الحزب لسابق عهده
فى عيد ميلادها.. قصة أصول نيللى وأزواجها الأربعة وخدعة محمود ياسين
محافظات

منطقة مطروح الأزهرية تختتم امتحانات النقل الثانوي

أزهر مطروح يختنم امتحانات الثانوي
أزهر مطروح يختنم امتحانات الثانوي
ايمن محمود

اختتمت منطقة مطروح الأزهرية، اليوم السبت، امتحانات النقل الثانوي بقسميها العلمي والأدبي وسط أجواء من الاستقرار والانضباط.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي بالقسم العلمي الامتحان في مادة التاريخ، بينما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسم العلمي الامتحان في مادة التطبيقات الرياضية، وطلاب القسم الأدبي في مادتي البلاغة والمنطق القديم، وذلك تحت متابعة دقيقة من قيادات المنطقة الأزهرية لضمان سير العملية الامتحانية على أكمل وجه.

وتفقد محمود الحلبي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، لجنة معهد «فتيات مطروح الثانوي»، حيث تأكد من انتظام العمل واستلام أوراق الأسئلة وفض المظاريف في مواعيدها المحددة، مشيداً بمستوى الهدوء وانضباط الطلاب داخل اللجان.

من جهة أخرى، تابع الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان، مؤكداً عدم رصد أي شكاوى رسمية تتعلق بمستوى الامتحانات أو النظام العام، كما أصدر توجيهاته بضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة فور انتهاء كل مادة لضمان الدقة والسرعة في إعلان النتائج.

كما وجه الشيخ عطية سالم، ومحمود الحلبي، الشكر والتقدير لكل المشاركين في أعمال الامتحانات من رؤساء لجان وملاحظين وإداريين وعمال، مثمناً دورهم الفعال في نجاح المنظومة وخروجها بصورة مشرفة، متمنياً لجميع الطلاب النجاح والتوفيق في مسيرتهم الدراسية.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح ازهر امتحانات

