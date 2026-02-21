قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يحسم الجدل حول عرض سعودي لضم بن رمضان.. خاص
الهلال الأحمر يقدم الخدمات للدفعة 15من الجرحى والمصابين الفلسطينيين
حكم أخذ حقنة الأنسولين تحت الجلد أثناء الصيام.. الإفتاء تجيب
مصر تترقب 135 مليون دولار تمويلاً دولياً لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال
الصحة: 26 زيارة ميدانية لمتابعة الأعمال الإنشائية والتطوير بـ21 مستشفى و51 وحدة
الكونجرس الأمريكي يتحرك لكبح قرارات ترامب العسكرية ضد إيران
للمصريين بالخارج.. تحرك لعقد حوار مجتمعي حول مشروع صندوق المعاشات
خلال ساعتين.. الدفاع الجوي الروسي يسقط 12 طائرة أوكرانية مسيرة
من الحب إلى مستشفى الأمراض النفسية.. تطورات حالة إسلام ضحية واقعة ميت عاصم بالقليوبية
الدوري المصري.. موعد مباراة الأهلي وسموحة والقنوات الناقلة
مارك زوكربيرج في قفص الاتهام.. ماذا كشف تحت القسم عن خطورة إنستجرام؟
دعاء 3 رمضان.. كلمات مباركة لإصلاح الأحول وتسخير قلوب الخلق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس حي جنوب الغردقة يتابع إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه «الممشى السياحي»

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

انتقل اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، على الفور إلى موقع كسر مفاجئ بخط مياه بمنطقة الممشى السياحي لمتابعة أعمال الإصلاح ميدانيًا والوقوف على أسباب العطل، وذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة التعامل الفوري مع الأزمات الطارئة والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، وتنفيذًا لتعليمات اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة.

وجاءت المتابعة برفقة فرق المتابعة الميدانية، وبالتنسيق مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم الدفع بفرق الطوارئ والمعدات اللازمة، إلى جانب سيارات الشفط لسحب المياه المتراكمة ورفع آثار الكسر، بما يضمن سرعة الإنجاز ومنع تأثر الحركة بمنطقة الممشى السياحي التي تُعد واجهة حيوية للمدينة.

وأكد رئيس الحي أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الفنية اللازمة لإصلاح الخط وإعادة ضخ المياه بشكل طبيعي، مع العمل على إعادة السيولة المرورية وتيسير حركة السيارات والمشاة في أسرع وقت ممكن، حيث تم توفير كافة المعدات المطلوبة وبدء أعمال الشفط والصيانة، مع إغلاق الخط مؤقتًا للانتهاء من الإصلاح بكفاءة.

كما أشار اللواء أحمد جبر إلى أنه تم التنسيق الكامل مع مسؤولي شركة الغاز الطبيعي والشركة المصرية للاتصالات (السنترال) كخطوة استباقية لضمان عدم تأثر أي خدمات أخرى أثناء أعمال الحفر والصيانة، والتأكد من سلامة خطوط الغاز وكابلات الاتصالات.

وشدد رئيس حي جنوب الغردقة على استمرار المتابعة لحين الانتهاء الكامل من أعمال الإصلاح، مؤكدًا أن أجهزة الحي تعمل على مدار الساعة للتعامل مع أي طوارئ والحفاظ على انتظام الخدمات وسلامة المواطنين.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر مدينة الغردقة الغردقة منطقة الممشى السياحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة رمضان

خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

الواقعة

بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع

مسلسل فخر الدلتا

حذف اسم مؤلف فخر الدلتا من تترات المسلسل بعد اتهامات بالتحرش

سيراميكا كليوباترا

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وبيراميدز على حرس الحدود وسيراميكا

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

محمد رمضان

حساب يضم 10ملايين هدية من محمد رمضان لواحد من جمهوره.. ما المقابل؟

ترشيحاتنا

منتخب السلاح

بـ 6 ميداليات.. فراعنة السلاح يتألقون في بطولة أفريقيا بداكار

مروان عطية وإمام عاشور

مروان عطية يهنيء إمام عاشور في عيد ميلاده

طائرة الزمالك

الزمالك يصطدم بوادي دجلة في مواجهة حاسمة بنصف نهائي دوري الطائرة

بالصور

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات بخطوات سهلة ولذيذة في رمضان

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟.. الإغماء والتشنجات وهبوط السكر و الضغط يستدعي الإفطار فورا

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟

6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

فيديو

علي قدورة واعتزال الغنا

اعتزلت المهرجانات.. علي قدورة: حياتي تغيرت بعد التزامي بالصلاة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد