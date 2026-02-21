رئيس حي جنوب الغردقة يتابع إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه «الممشى السياحي»

انتقل اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، على الفور إلى موقع كسر مفاجئ بخط مياه بمنطقة الممشى السياحي لمتابعة أعمال الإصلاح ميدانيًا والوقوف على أسباب العطل، وذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة التعامل الفوري مع الأزمات الطارئة والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، وتنفيذًا لتعليمات اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة.

وجاءت المتابعة برفقة فرق المتابعة الميدانية، وبالتنسيق مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم الدفع بفرق الطوارئ والمعدات اللازمة، إلى جانب سيارات الشفط لسحب المياه المتراكمة ورفع آثار الكسر، بما يضمن سرعة الإنجاز ومنع تأثر الحركة بمنطقة الممشى السياحي التي تُعد واجهة حيوية للمدينة.

وأكد رئيس الحي أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الفنية اللازمة لإصلاح الخط وإعادة ضخ المياه بشكل طبيعي، مع العمل على إعادة السيولة المرورية وتيسير حركة السيارات والمشاة في أسرع وقت ممكن، حيث تم توفير كافة المعدات المطلوبة وبدء أعمال الشفط والصيانة، مع إغلاق الخط مؤقتًا للانتهاء من الإصلاح بكفاءة.

كما أشار اللواء أحمد جبر إلى أنه تم التنسيق الكامل مع مسؤولي شركة الغاز الطبيعي والشركة المصرية للاتصالات (السنترال) كخطوة استباقية لضمان عدم تأثر أي خدمات أخرى أثناء أعمال الحفر والصيانة، والتأكد من سلامة خطوط الغاز وكابلات الاتصالات.

وشدد رئيس حي جنوب الغردقة على استمرار المتابعة لحين الانتهاء الكامل من أعمال الإصلاح، مؤكدًا أن أجهزة الحي تعمل على مدار الساعة للتعامل مع أي طوارئ والحفاظ على انتظام الخدمات وسلامة المواطنين.