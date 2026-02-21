قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مياه البحر الأحمر تتعامل مع كسر مفاجئ بخط في الممشى السياحي

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر بسياراتها ومعداتها فور وقوع كسر مفاجئ بخط مياه بمنطقة الممشى السياحي، حيث وجّه اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل، رئيس الشركة، بسرعة الانتقال إلى موقع البلاغ والتعامل الفوري مع الموقف، وذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة سرعة الاستجابة للأعطال الطارئة والحفاظ على انتظام الخدمات الحيوية.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر أنه تم الدفع بسيارات الشفط والمعدات اللازمة إلى موقع الكسر، وبدأت فرق التشغيل والصيانة على الفور في سحب المياه المتراكمة وإزالة آثارها بالكامل من الممشى السياحي، تمهيدًا للبدء في أعمال صيانة الخط وإصلاح الكسر.

وأوضح أن الفرق الفنية واصلت العمل حتى الانتهاء من إزالة تجمعات المياه، مع اتخاذ كافة الإجراءات الفنية لضمان تنفيذ أعمال الإصلاح بكفاءة وسرعة، والتأكد من عدم تأثر المناطق المخدومة من الخط واستمرار ضخ المياه بصورة طبيعية.

وأشار إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر تتابع الموقف ميدانيًا لحين الانتهاء الكامل من أعمال الصيانة، مؤكدًا جاهزية فرق الطوارئ للتعامل مع أي أعطال مفاجئة على مدار الساعة حفاظًا على استقرار الخدمة المقدمة للمواطنين.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر

