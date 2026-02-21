مطار مرسى علم الدولي يستقبل اليوم 43 رحلة دولية ضمن 173 رحلة أسبوعية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، 43 رحلة طيران دولية أغلبها قادمة من المطارات الأوروبية، وذلك ضمن 173 رحلة أسبوعية من المقرر استقبالها خلال الأسبوع الجاري بداية من اليوم وحتى الجمعة المقبل، في إطار الحركة السياحية النشطة التي تشهدها محافظة البحر الأحمر وزيادة الإقبال على المقاصد الشاطئية بمدينة مرسى علم.

وتكثف السلطات المختصة بالمطار جهودها لتيسير إجراءات دخول السياح، مع الالتزام الكامل بالتدابير الأمنية والاحترازية المتبعة، تمهيدًا لنقلهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية المقررة لإقامتهم لقضاء عطلاتهم على شواطئ المدينة.

وبحسب جداول الرحلات الجوية، تتوزع رحلات اليوم بواقع 22 رحلة من بولندا، و4 رحلات من التشيك، و3 رحلات من ألمانيا، و9 رحلات من إيطاليا، ورحلتين من هولندا، إلى جانب رحلة من بلجيكا وأخرى من النمسا.

ويُذكر أن الرحلات الأسبوعية القادمة إلى مطار مرسى علم الدولي تصل من 12 دولة مختلفة حول العالم، من بينها بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا، وهو ما يعكس الإقبال المتزايد للسائحين الأوروبيين على وجهات السياحة الشاطئية بمحافظة البحر الأحمر.