إقبال كبير من شباب القبائل على لجان الانتخابات في الوادى الجديد

شهدت لجان الانتخابات البرلمانيه بالدائرة الثانية الملغاه في الوادى الجديد اقبال كبير من المواطنين خاصة من شباب القبائل والعائلات العربة ، حيث شهدت لجنة ابو امنقار بواحة الفرافرة توافد عدد كبير من شباب القبائل.

وانتظمت في الوادي الجديد، اليوم السبت، عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، التي تجرى في الدائرة الثانية التي تضم مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط على مدار يومين، حيث انتظم عمل اللجان الانتخابية منذ الساعة التاسعة صباحا.

وأكد محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد جاهزية مقار اللجان الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الثانية، لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة بالدائرة الثانية، حيث تم دعم اللجان الانتخابية بالتجهيزات الإدارية واللوجستية المطلوبة داخل وخارج مقار اللجان البالغ عددها 37 لجنة فرعية على مستوى الدائرة، وتشكيل غرف العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز، لمتابعة مجريات العملية الانتخابية والتدخل الفوري للتعامل مع أية بلاغات.