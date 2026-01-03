صحة الدقهلية تختتم تدريبًا مكثفًا على ميكنة المواليد والوفيات

اختتمت مديرية الصحة بالدقهلية تدريبًا مكثفًا للأطباء وهيئات التمريض والكتبة بجميع مكاتب الصحة التابعة للمديرية على أعمال ميكنة المواليد والوفيات، بما يضمن جودة ودقة البيانات المسجلة على المنظومة القومية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وتحت رعاية الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وبإشراف الدكتور تامر الطنبولي وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة ريهام الهراس مدير إدارة الأمراض المعدية.

وشمل التدريب عددًا من المحاور المهمة، من بينها التأكيد على جودة ودقة إدخال البيانات على منظومة المواليد والوفيات، إلى جانب مراجعة دقة التشخيص عند اختيار أسباب الوفاة، بما يسهم في تعزيز مصداقية البيانات الصحية ودعم متخذي القرار بمعلومات دقيقة وموثوقة.

جاء ذلك ضمن خطة تدريب العاملين بمكاتب الصحة والإدارات الصحية بمحافظة الدقهلية على ميكنة المواليد والوفيات وتصاريح الميلاد والوفاة المميكنة، حيث تم تدريب العاملين في 18 إدارة صحية، و427 وحدة صحية ومكتب صحة، شملت جميع الأطباء البشريين ومدخلي البيانات العاملين على منظومة المواليد والوفيات.

قام بتنفيذ البرنامج التدريبي فريق مكاتب الصحة بالمديرية، ضم محمد المتولي، محمود شكري، والدكتورة حنان حسن مسئول مكاتب الصحة بالمديرية، وبمشاركة الدكتور إيهاب شاهين مسئول مكاتب الصحة بالوزارة سابقًا، وذلك في إطار تقديم الدعم الفني والتطبيقي للعاملين بمكاتب الصحة.

وأكد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن المديرية مستمرة في تنفيذ البرامج التدريبية ورفع كفاءة العاملين بمكاتب الصحة والإدارات الصحية، بما يسهم في تحسين جودة منظومة تسجيل المواليد والوفيات، ويعزز من دقة البيانات الصحية، دعمًا لجهود الدولة في التحول الرقمي وتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين. .