قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ستارمر: أعتزم التحدث مع الرئيس ترامب والحلفاء بشأن ما حدث في فنزويلا
توترات واشنطن وكاراكاس تدعم الذهب رغم خسائر أسبوعية عالمية
كولومبيا: واشنطن لم تُخطرنا مسبقا بعمليتها في فنزويلا ونعزز وجودنا الحدودي
قبل مواجهة الفراعنة.. كل ما تريد معرفته عن منتخب بنين
رئيس الوزراء يتفقد محطة رفع صرف صحي الرياينة بمركز أرمنت بالأقصر
خريطة الاصابات فى الأهلي .. أزمة كبرى قبل موقعة أفريقيا .. ومفاجأة غير سارة بسبب مدافع الفريق
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 3 يناير 2026
القاهرة الإخبارية: روسيا من أوائل الدول التي أعلنت موقفًا من تطورات فنزويلا
المدعي العام الفنزويلي يطالب بإثبات أن الرئيس مادورو وزوجته على قيد الحياة
المرشد الإيراني ينتقد تهديد ترامب بالتدخل لمساعدة المتظاهرين إذا تعرضوا لإطلاق النار
بعد عملية الاعتقال.. وزيرة العدل الأمريكية تكشف مصير مادورو وزوجته
بوندي: مادورو سيواجه الغضب الكامل للعدالة الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة الدقهلية تختتم تدريبًا مكثفًا على ميكنة المواليد والوفيات

تدريب للأطباء
تدريب للأطباء
همت الحسينى

اختتمت مديرية الصحة بالدقهلية تدريبًا مكثفًا للأطباء وهيئات التمريض والكتبة بجميع مكاتب الصحة التابعة للمديرية على أعمال ميكنة المواليد والوفيات، بما يضمن جودة ودقة البيانات المسجلة على المنظومة القومية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات  الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وتحت رعاية الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وبإشراف  الدكتور تامر الطنبولي وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة ريهام الهراس مدير إدارة الأمراض المعدية.

وشمل التدريب عددًا من المحاور المهمة، من بينها التأكيد على جودة ودقة إدخال البيانات على منظومة المواليد والوفيات، إلى جانب مراجعة دقة التشخيص عند اختيار أسباب الوفاة، بما يسهم في تعزيز مصداقية البيانات الصحية ودعم متخذي القرار بمعلومات دقيقة وموثوقة.

جاء ذلك ضمن خطة تدريب العاملين بمكاتب الصحة والإدارات الصحية بمحافظة الدقهلية على ميكنة المواليد والوفيات وتصاريح الميلاد والوفاة المميكنة، حيث تم تدريب العاملين في 18 إدارة صحية، و427 وحدة صحية ومكتب صحة، شملت جميع الأطباء البشريين ومدخلي البيانات العاملين على منظومة المواليد والوفيات.

قام بتنفيذ البرنامج التدريبي فريق مكاتب الصحة بالمديرية، ضم  محمد المتولي،  محمود شكري، والدكتورة حنان حسن مسئول مكاتب الصحة بالمديرية، وبمشاركة الدكتور إيهاب شاهين مسئول مكاتب الصحة بالوزارة سابقًا، وذلك في إطار تقديم الدعم الفني والتطبيقي للعاملين بمكاتب الصحة.

وأكد  الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن المديرية مستمرة في تنفيذ البرامج التدريبية ورفع كفاءة العاملين بمكاتب الصحة والإدارات الصحية، بما يسهم في تحسين جودة منظومة تسجيل المواليد والوفيات، ويعزز من دقة البيانات الصحية، دعمًا لجهود الدولة في التحول الرقمي وتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين..

الدقهلية صحه اطباء تدريب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

الذهب

سعر الذهب اليوم 3-1-2026

صورة ارشيفية

ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر

ترشيحاتنا

بيراميدز

زلزال في بيراميدز.. عبدالرحمن مجدي يطرق باب الرحيل وأوباما يفجر مفاجأة

الأهلي

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة مشاجرة مباراة سيدات الكرة أمام مودرن سبورت

وردة

دوري درجه تانيه.. إيراكليس سالونيكا اليوناني يضم عمرو وردة

بالصور

اكتشاف علاقة بين أدوية الكوليسترول والأورام

كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام

أدوية لا ينبغي تناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

تموين الشرقية يضبط 29 طن مواد غذائية مجهولة و1000 لتر زيت سيارات

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

بطارية الأحلام.. ابتكار ثوري في بطاريات السيارات الكهربائية

بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية

فيديو

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد