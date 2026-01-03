طعن سائق تاكسي 5 مرات .. السجن المشدد 15 عاما لسائق توك توك بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، بالسجن المشدد 15 عاما لسائق توك توك لاتهامه بقتل سائق تاكسي في الطريق العام.

بدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة محرم بك قد تلقى إخطارا من المستشفى الرئيسي الجامعي بوصول أحمد يوسف عبد الرحيم عبد الفتاح مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس من 10 سم الى 15 سم وتوفى.

وتوصلت تحريات ضباط المباحث إلى قيام المتهم "م.م.ع" باستقلال توك توك، وعقب وصوله إلى مكان تواجد المجنى عليه ترجل ممسكًا بيده سلاحًا أبيض-سكين- وتوجه صوب المجني عليه وتعدى عليه بالضرب مستخدمًا السلاح الأبيض بحوزته قاصدًا إزهاق روحه، ما أحدث إصابته بـ5 ضربات ، حيث باغت المجني عليه من الخلف وضربه بالسكين في رأسه، وعقب سقوطه أرضا، وجه له عدة طعنات أخرى في رأسه ويده، قبل أن يفر هاربا، ويعود لاستقلال التوك توك لإكمال طريقه إلى حفل الزفاف.

وزعم المتهم أنه أراد ضربه فقط لتعجيزه نافيا نية القتل، مشيرا إلى أن السكين المستخدم كان بحوزة صديق له قبل أن يستعيدها منه.

عقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهم وعرضه على جهات التحقيق، التي باشرت تحقيقاتها وإحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها المتقدم فى القضية المقيدة برقم 64 لسنة 2025 جنايات قسم محرم بك.