المعهد القومي للاتصالات يوقع اتفاقية تعاون لدعم برنامج شباب مصر الرقمية الجاهز للتوظيف

في إطار جهود الدولة المصرية لإعداد وتأهيل كوادر رقمية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، وقّع المعهد القومي للاتصالات اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة ضمن مبادرة شباب مصر الرقمية الجاهز للتوظيف، وذلك في مجالات التدريب التقني وتنمية المهارات وإدارة المشروعات.

وتأتي هذه المبادرة في سياق استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية للشباب، بتمويل كامل من الوزارة، مع إتاحة التدريب في عدد من المحافظات داخل مراكز إبداع مصر الرقمية، بما يضمن وصول الفرص التدريبية إلى أكبر شريحة ممكنة من الشباب.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم مسارات تدريبية متكاملة تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، بما يسهم في رفع كفاءة المتدربين وتأهيلهم للاندماج السريع في سوق العمل المحلي والإقليمي في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويشرف المعهد القومي للاتصالات على الجوانب الأكاديمية وضمان جودة المحتوى التدريبي، وفقًا لأحدث المعايير المهنية المعتمدة.

وتشمل البرامج التدريبية عددًا من التخصصات الحيوية، من بينها الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وهندسة البرمجيات، وهندسة الاتصالات، والبنية التحتية للشبكات، والأنظمة المدمجة، إلى جانب تطوير المهارات الشخصية، واللغة الإنجليزية، ومهارات الأعمال.

ويحصل المتدربون في نهاية البرنامج على شهادات معتمدة تعكس جودة التدريب والاعتماد المؤسسي، بما يعزز فرصهم في التوظيف وبناء مسارات مهنية واضحة. ويؤكد هذا التعاون أهمية الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص في دعم التحول الرقمي وبناء جيل قادر على قيادة مستقبل التكنولوجيا في مصر، وذلك بالتعاون مع شركة نوفينتيك.