ورم خبيث من الدرجة التانية.. إسماعيل شرف يروي قصة إصابته بالمرض

تحدث الفنان إسماعيل شرف عن فترة معاناته مع الورم الخبيث واعراضه الذى شعر بها اثناء تصوير مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو”.

وقال إسماعيل شرف خلال لقائه فى برنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا” ، أن حرارته ارتفعت بشكل كبير ووصلت حتى ٤٠ درجة واستمر هذا الوضع لأكثر من شهر حتى شخص الأطباء حالته بأنه مصاب بورم خبيث فى القولون من الدرجة الثانية وقام بعملية جراحية وتم استئصال الورم.

وتحدث إسماعيل شرف ايضا عن حياته وبدايته وانه كان لاعب كرة قدم في نادي المعادي، وحاول الانتقال إلى أندية القمة

وقال إسماعيل شرف أن نادي الزمالك طلب الاستغناء عنه من نادي المعادي، وكذلك النادي الأهلي، وهو ما كان سيتم بمقابل مادي كبير وقرر السفر إلى أوروبا.



حكاية نور مكسور

وشارك اسماعيل شرف فى حكاية نور مكسور ضمن حكايات مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو”.

ومسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" يتكون من سبع حكايات منفصلة، لكل منها فريق عمل مختلف، وقد عُرض على قنوات DMC ومنصتي Watch It وشاهد، وهو من إنتاج المنتج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.