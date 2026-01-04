طريقة عمل البطاطس السوري.. وصفة بسيطة للفطار

تُعدّ البطاطس السوري من أشهر الأكلات السريعة التي ارتبطت بالمطبخ الشامي، وانتشرت بشكل واسع في الدول العربية خلال السنوات الأخيرة، بفضل مذاقها المميز وتتبيلتها الخاصة التي تجمع بين البساطة والنكهة القوية.

ومع ارتفاع الإقبال عليها في المطاعم، تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيرها في المنزل بنفس الطعم الأصلي ونقدمها في التقرير التالي وفقا للشيف غادة جميل.

مكونات البطاطس السوري:

بطاطس مقطعة أصابع

ثوم مفروم

كزبرة خضراء مفرومة

فلفل أخضر حار (اختياري)

خل أبيض

ملح حسب الرغبة

زيت للقلي

طريقة عمل البطاطس السوري

1-تُقلى البطاطس في زيت غزير حتى تصبح ذهبية ومقرمشة، ثم تُرفع من الزيت وتُترك لتصفية الزائد.

2- في مقلاة أخرى، يُشوّح الثوم في قليل من الزيت حتى تفوح رائحته دون أن يتغير لونه، ثم تُضاف الكزبرة والفلفل

الحار ويُقلّب الخليط سريعًا.

3-تُضاف البطاطس المقلية إلى الخليط، ويُرش القليل من الخل والملح، ثم تُقلّب جيدًا على نار هادئة حتى تتشرب النكهة.

4-تُقدَّم البطاطس السوري ساخنة، ويمكن تقديمها داخل خبز شامي مع صوص الثوم أو بجانب الوجبات السريعة.