طريقة عمل صينية بطاطس بالمشروم والجبن

صينية البطاطس بالمشروم والجبنة من الأكلات الشهية التى يمكن الاستعانة بها فى وجبة يوم الجمعة الرئيسية، حيث يتجمع جميع أفراد الأسرة وهو الوقت المناسب لتقديم الأكلات المميزة وغير التقليدية.

نعرض لكم طريقة عمل صينية البطاطس بالمشروم والجبنة من خلال خطوات الشيف عمر اسماعيل مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير صينية البطاطس بالمشروم والجبنة



بطاطس حلقات سميكة نص سلقة

مشروم حلقات

بصل مفروم

زعتر مجفف

ريحان مجفف

جبنة كريمي

جبنة مشكلة مبشورة

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل صينية البطاطس بالمشروم والجبنة



في طاسة على النار ضعي زيت زيتون وبصل مفروم وملح وفلفل أسود.

شوحي شرائح مشورم وزعتر مجفف وريحان مجفف.



ضعي زيت زيتون في صينية الفرن مع خليط من التوابل “ زعتر مجفف وريحان مجفف وملح وفلفل أسود”



أضيفي حلقات البطاطس والمشروم بالبصل ثم الجبنة الكريمى والجبنة المشكلة المبشورة وادخلي صينية البطاطس فى الفرن واتركيها حتى تمام النضج.