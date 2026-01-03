عمرو أديب عن رئيس فنزويلا: ده أمر ضد الأعراف والقوانين الدولية ومجلس الأمن

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه غير سعيد بما حدث في فنزويلا، مشيرًا إلى أن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس يعد حركة أمريكية.

وأضاف خلال برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر: "انت مبسوط من إيه، ده أمر ضد الأعراف والقوانين الدولية، والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، محدش فتح بقة".

وأشار أديب إلى أن العالم يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أبو حنان" ويصفق، مؤكدًا أن ما حدث لا يصح، وأن قوات دلتا لها العديد من العمليات الفاشلة، متابعا: "الغاية هو خروج إيران وروسيا من المنطقة، وتحذير لدوي أخرى مثل كولومبيا، اضرب المربوط يخاف السايب".

وتابع الإعلامي: "مش لازم تكون سعيد ومنبهر بما حدث، إمكانيات فنزويلا العسكرية تعبانة، وفين المؤيدين للرئيس في فنزويلا".