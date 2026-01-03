وزير الري السابق: مصر الأعلى عالميًا في كفاءة إعادة استخدام المياه

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري السابق، أن مصر تواجه مشكلة مياه وليست أزمة حادة، مشيرًا إلى أن نصيب الفرد من المياه أقل من 500 متر مكعب سنويًا، ومع زيادة السكان سيرتفع الطلب على المياه، موضحًا أن الدولة تتبع سياسة لضمان عدم حدوث أزمة على المدى الطويل، والحفاظ على الأمن المائي، مع رفع الوعي بأن المياه مورد محدود يجب المحافظة عليه بمشاركة الجميع.

وأشار محمد عبد العاطي"، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن التغيرات المناخية ستؤثر على كميات ومناطق سقوط الأمطار وعلى المياه الواصلة لمصر، كما ستزيد من استهلاك المياه في الزراعة وغيرها.

وأضاف محمد عبد العاطي، أن زيادة الطلب بسبب النمو السكاني تجعل الجميع شركاء مع الدولة في المحافظة على الموارد المائية، وأن هناك شبه حالة حرجة في التعامل مع المياه، خاصة مع المشروعات الأحادية للدول الأخرى، إلا أن الأزمة المتعلقة بالسد الإثيوبي تحمل بعدًا سياسيًا أساسًا وليس مشكلة مياه من المنبع، حيث أن مياه الأمطار بمئات المليارات وتستند زراعات حوض النيل عليها.

وشدد محمد عبد العاطي، على أن التعاون بين الدول الأفريقية في إدارة الموارد المائية سيساعد على توافر المياه وتقليل الأزمات، وأن مصر قامت بمشروعات كبرى مثل تبطين الترع، تغيير البوابات، تطبيق الري الحديث، وإعادة تدوير واستخدام المياه، مما جعلها الأعلى عالميًا في كفاءة إعادة استخدام المياه.