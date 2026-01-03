قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

تطوير منظومة الري وتحسين الخدمات للفلاحين..نواب: خطوة لتعزيز الإنتاج وتحقيق الاستدامة.. ومطالب بربط الإرشاد الزراعي بالتكنولوجيا

مزارع
مزارع
أميرة خلف
  • برلمان: جهود الحكومة خطوة تنعكس إيجابيًا على زيادة الإنتاج الزراعي 
  • نائب: جهود الحكومة تحقق التنمية الزراعية المستدامة وتعزز الأمن الغذائي 
  • برلماني يطالب بتعزيز دور الإرشاد الزراعي وربطه بالتكنولوجيا الحديثة

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريراً من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش  الفني والمالي والإداري، لاستعراض موقف منظومة الشكاوى بالوزارة .

 مجهودات مكثفة لتطوير منظومة الري 

وصرح سويلم بأن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء .

وأضاف أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة لخدمة المنتفعين وتطوير المنظومة المائية بما ينعكس على تقليل أعداد الشكاوى، وأنه حال تلقى أى شكاوى فإن أجهزة الوزارة تتعامل معها بشكل فورى وفعال لحسمها طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة ومستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، مؤكداً دعمه الدائم لمنظومة الشكاوى بالوزارة في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين .

بداية ، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الزراعة بشأن بذل الجهود لدعم المزارعين وتحسين الخدمات الزراعية المقدمة له، مؤكدا أن الدولة لا تتوان عن مساندتهم  باعتبارهم ركيزة أساسية للأمن القومي وتعزيز استدامته.

كما أشار “ يحيي” فى تصريح لـ “ صدى البلد” إلى أن الحكومة تتبني سياسات شاملة لتعزيز الإنتاج وتحقيق الاستدامة الزراعية، وفي مقدمتها التوسع في مشروعات تطوير الري وترشيد استخدام المياه، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة لرفع كفاءة الإنتاج، موضحا أن ذلك يأتي بالتوازي مع جهود تسويق المحاصيل وضمان أسعار عادلة، بما يحافظ على دخل المزارع ويعزز الأمن الغذائي، أحد أهم مقومات الأمن القومي للدولة.

من جانبه،أكد النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، أن وزارة الزراعة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم المزارعين من خلال تطوير منظومة الري ورفع كفاءتها، بما ينعكس إيجابيًا على زيادة الإنتاج الزراعي وتقليل الفاقد من المياه.


وأوضح " الشوربجي" في تصريح خاص لـ " صدى البلد"  أن الجهود الحالية تركز على تحديث البنية التحتية للترع والمصارف، وتطبيق نظم الري الحديثة، إلى جانب الاستجابة السريعة لشكاوى المزارعين وتقديم حلول عملية لمشكلاتهم، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة. 

كما أكد عضو النواب أن رفع مستوى الخدمات المقدمة للمزراعين ، يتوقف على رفع مستوى الخدمات وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة ، إلى جانب تبني الدولة رؤية شاملة تقوم على دعم المزارع باعتباره محور العملية الإنتاجية، وذلك من خلال التوسع في تحديث نظم الري وترشيد استخدام المياه، وتطوير البنية التحتية الزراعية من ترع ومصارف وطرق زراعية. 

في سياق متصل،أشاد النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الزراعة بشأن بذل الجهود لدعم المزارعين وتحسين الخدمات الزراعية المقدمة له، مؤكدا أنها خطوة جادة تسهم في خلق مناخ  محفز للاستثمار الزراعي، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.

و أشار “ ملك ” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد ” إلى أنه ولإحداث بنية تحتية زراعية يجب تحديث شبكات الري للحد من الفاقد المائي، مع تخصيص اعتمادات مالية كافية لتطوير الطرق الزراعية لتسهيل عملية نقل المحاصيل، إلى جانب  دعم ميكنة الزراعة وتوفير المعدات الحديثة بأسعار مناسبة، و تعزيز دور الإرشاد الزراعي وربطه بالتكنولوجيا الحديثة.  

وزير الموارد المائية منظومة الري الإنتاج الزراعي

