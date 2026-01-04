قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باحث سياسي: ما جرى في فنزويلا إعادة ترتيب لحماية أمن أمريكا القومي من الصين |فيديو
ستاد المحور: الحزن والغضب يسيطران على شباب الزمالك بعد مباراة الاتحاد السكندري
نشأت الديهي يفتح النار على محمد ناصر ومناشدة عاجلة لتركيا وبريطانيا
«مفيش أعمال بتتعرض عليّا».. عبدالله مشرف يكشف سبب ابتعاده عن الشاشة ويؤكد: «لن أعتزل التمثيل»
مرتب 13 ألف جنيه.. وظائف متاحه بإعلان الشباب والرياضة
برشلونة يحقق فوزا مهما على إسبانيول بثنائية في الدوري الإسباني
حال تأهل الفراعنة.. طائرات خاصة لنقل جمهور منتخب مصر إلى المغرب
البرلمان العربي يرحب بعقد مؤتمر شامل لمعالجة قضية الجنوب اليمني
الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة
خطوات استخراج كعب العمل أونلاين 2026
غدًا.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث سابقة فنزويلا الخطيرة
رويترز: طائرة تقل مادورو تصل إلى نيويورك | شاهد
فن وثقافة

دريد لحام يعيد إحياء أرشيفه الفني بتقنيات الذكاء الاصطناعي

أوركيد سامي

أطلق الفنان السوري دريد لحام مشروعًا فنيًا جديدًا يهدف إلى إعادة إحياء أرشيفه الفني باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تسعى إلى تحسين جودة الأعمال القديمة وإتاحتها للأجيال الحالية بصورة أكثر وضوحًا، مع الحفاظ على روحها الأصلية وقيمتها الفنية.


ويشمل المشروع أعمالًا كلاسيكية بارزة، من بينها مسلسل «صح النوم»، حيث جرى العمل على ترميم التسجيلات القديمة وتحسين جودتها البصرية عبر أدوات حديثة، وأكد لحام أن الهدف الأساسي هو تمكين الجمهور الجديد من الاستمتاع بهذه الأعمال كما لو أنها أُنتجت اليوم، دون المساس بأصالتها أو تفاصيلها الفنية.


وأوضح أن التحدي الأكبر تمثل في ضعف جودة المواد الأصلية، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على الملامح الدقيقة وروح الماضي التي تميز تلك الأعمال، مشيرًا إلى أن أي تشويه قد يفقدها قيمتها التاريخية والفنية.


ورغم الصعوبات التقنية، لا سيما في تحسين اللقطات البعيدة وإعادة التوازن البصري، أظهرت تقنيات الذكاء الاصطناعي قدرة كبيرة على معالجة هذه التحديات، ما سمح بإنتاج نسخ محسّنة تحافظ على جوهر الأعمال وتمنح المشاهد تجربة مشاهدة متجددة.


ويُعد هذا المشروع خطوة لافتة في توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة الفن والتراث، وفتح نافذة جديدة أمام الجمهور لاكتشاف أعمال شكلت جزءًا مهمًا من الذاكرة الدرامية العربية.

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد في سعر الذهب اليوم السبت

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن تنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة بالمعاشات

أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا

13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب

الحملة بدأت.. شوبير يوجه رسالة بشأن سيد عبد الحفيظ وياسين منصور

مصير مجهول للرئيس الفنزويلي.. ترامب أعلن اعتقال نيكولاس مادورو وزوجته .. وكاراكاس لا تعلم أين اختفى ؟!

المستشار عدنان فنجري - وزير العدل

وزير العدل يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

المستشار محمد الشربينى

استكمال جلسة محاكمة 10 متهمين بـ"خلية التجمع" .. غدا

المتهمين

القبض على شخصين يوجهان الناخبين في الهرم

أمينة خليل في عندك وقت مع عبلة.. اتعلمت الأمومة من لام شمسية وأتمنى تقديم عمل ميوزيكال

لمواجهه الضغوط اليومية.. مكملات غذائية تحسن حالتك المزاجية وتدعم الصحة النفسية

التغذية السليمة في بداية 2026.. خطوات بسيطة لأسلوب حياة صحي يدوم

بداية 2026.. أرخص 5 سيارات عائلية SUV في مصر

لقطة غير متوقعة.. ماذا فعلت هيفاء وهبي على المسرح في بيروت؟

أسرع زواج في حياتي ووفاة والدي صدمة.. سامو زين يفجر مفاجآت عن حياته الشخصية

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

