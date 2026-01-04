قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقتــل 40 بينهم مدنيون بالهجوم الأمريكي الأول.. وتأهب بالجيش تحسباً لهجوم آخر على فنزويلا
لميس الحديدي: اعتقال مادورو يعلن بداية عالم تحكمه القوة لا القانون | فيديو
«النقل» تنشر صورًا جديدة توضح الإقبال الكثيف على استقلال القطار الكهربائي الخفيف |شاهد
إياك وهذا الفعل في رجب ..أشد حرمة من باقي الشهور
تفاصيل تأجيل الدوري حال بلوغ منتخب مصر نصف نهائي أمم أفريقيا.. وخلاف طه عزت مع سويلم
كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه البحر.. وتحذير ياباني من إطلاق آخر
الأهلي يُواجه أزمة في تسويق أشرف داري .. لهذا السبب
اضطراب في حركة الطيران بين تركيا وروسيا وعودة الرحلات
سيناريو مجنون .. إبراهيم عبدالجواد يكشف لحظات الحسم المُثيرة في مباراة مالي وتونس
رسالة ترامب للعالم بعد إعلانه نجاح عملية فنزويلا واعتقال مادورو برفقة زوجته
بعد شوط أول مُتكافئ.. برشلونة يحسم ديربي كتالونيا بثنائية نظيفة أمام إسبانيول
بعد تفوق «مالي» 3-2 بركلات الترجيح.. إعلامي: «خسارة تونس مؤلمة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيناريو مجنون .. إبراهيم عبدالجواد يكشف لحظات الحسم المُثيرة في مباراة مالي وتونس

إبراهيم عبد الجواد
إبراهيم عبد الجواد
علا محمد

علّق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على فوز منتخب مالي على منتخب تونس  3-2 بركلات الترجيح، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكتب عبد الجواد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «سيناريو مؤلم للمنتخب التونسي.. يا خسارة».

نجح منتخب مالي في التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة بعد الفوز على منتخب تونس 3-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب على أرضية مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وسجل فراس شواط هدف منتخب تونس في الدقيقة 88 من عمر اللقاء، فيما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح منتخب مالي في الوقت بدل الضائع، تصدى لها لاسين سينايوكو وسجل هدف التعادل في الدقيقة 90+7. ليتجه المنتخبان بعد ذلك إلى الأشواط الإضافية التي انتهت أيضًا بالتعادل، ثم إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لمنتخب مالي بنتيجة 3-2.

وشهدت المباراة سيطرة من جانب نسور قرطاج على مجريات اللعب، حيث هددوا مرمى منتخب مالي أكثر من مرة، وفي الدقيقة 26 تعرض لاسانا كوليبالي لاعب مالي للطرد المباشر بعد تدخله العنيف على حنبعل المجبري لاعب تونس.

وبتلك النتيجة، يواجه منتخب مالي نظيره منتخب السنغال في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

الإعلامي إبراهيم عبد الجواد إبراهيم عبد الجواد منتخب مالي منتخب تونس ببطولة كأس الأمم الإفريقية الدور ربع نهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن تنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة بالمعاشات

معاش

13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد

سعر الذهب اليوم

عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد في سعر الذهب اليوم السبت

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

أرشيفية

ألقت القبض على الرئيس الفنزويلي.. ما هي قوة «دلتا» الأمريكية؟

المجنى عليه

ضبط المتهم بقـ.تل طالب فى مشاجرة ببنها

خطف رئيس فنزويلا من غرفة نومه.. أين الجيش الفنزويلي؟

خطف رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو من غرفة نومه.. أين الجيش الفنزويلي؟

ترشيحاتنا

أرشيفية

الإرياني يحذر من محاولات فبركة مشاهد إرهابية للإيحاء بوجود فراغ أمني شرق اليمن

مادورو و زوجته

من هي سيليا فلوريس زوجة مادورو و"المقاتلة الأولى" للاشتراكية الفنزويلية؟

أرشيفية

اليمن.. العليمي يدعو الانتقالي إلى الحوار ويشيد بالدور السعودي في دعم السلام

بالصور

«إن بي سي نيوز»: سيتم نقل مادورو بمروحية إلى موقع في مدينة نيويورك | صور

مادورو
مادورو
مادورو

أمينة خليل في عندك وقت مع عبلة.. اتعلمت الأمومة من لام شمسية وأتمنى تقديم عمل ميوزيكال

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

لمواجهه الضغوط اليومية.. مكملات غذائية تحسن حالتك المزاجية وتدعم الصحة النفسية

مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية

التغذية السليمة في بداية 2026.. خطوات بسيطة لأسلوب حياة صحي يدوم

أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة

فيديو

هيفاء وهبي

لقطة غير متوقعة.. ماذا فعلت هيفاء وهبي على المسرح في بيروت؟

سامو زين

أسرع زواج في حياتي ووفاة والدي صدمة.. سامو زين يفجر مفاجآت عن حياته الشخصية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد