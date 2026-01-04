قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقتــل 40 بينهم مدنيون بالهجوم الأمريكي الأول.. وتأهب بالجيش تحسباً لهجوم آخر على فنزويلا
لميس الحديدي: اعتقال مادورو يعلن بداية عالم تحكمه القوة لا القانون | فيديو
«النقل» تنشر صورًا جديدة توضح الإقبال الكثيف على استقلال القطار الكهربائي الخفيف |شاهد
إياك وهذا الفعل في رجب ..أشد حرمة من باقي الشهور
تفاصيل تأجيل الدوري حال بلوغ منتخب مصر نصف نهائي أمم أفريقيا.. وخلاف طه عزت مع سويلم
كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه البحر.. وتحذير ياباني من إطلاق آخر
الأهلي يُواجه أزمة في تسويق أشرف داري .. لهذا السبب
اضطراب في حركة الطيران بين تركيا وروسيا وعودة الرحلات
سيناريو مجنون .. إبراهيم عبدالجواد يكشف لحظات الحسم المُثيرة في مباراة مالي وتونس
رسالة ترامب للعالم بعد إعلانه نجاح عملية فنزويلا واعتقال مادورو برفقة زوجته
بعد شوط أول مُتكافئ.. برشلونة يحسم ديربي كتالونيا بثنائية نظيفة أمام إسبانيول
بعد تفوق «مالي» 3-2 بركلات الترجيح.. إعلامي: «خسارة تونس مؤلمة»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بيراميدز يستقر على رحيل يوسف أوباما خلال الميركاتو الشتوي

رباب الهواري

كشف الإعلامي جمال الغندور، نقلًا عن مصدر داخل نادي بيراميدز، أن يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بات خارج حسابات الجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، وذلك في ظل الرغبة في إجراء تغييرات فنية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

قرار بالرحيل في يناير

وأوضح الغندور، خلال تصريحاته ببرنامج «ستاد المحور»، أن إدارة بيراميدز استقرت على رحيل أوباما خلال شهر يناير الحالي، سواء على سبيل الإعارة أو الانتقال النهائي، بعد تقييم شامل لمشاركاته في الفترة الماضية وعدم اعتماد الجهاز الفني عليه بالشكل المنتظر.

عرضان على طاولة اللاعب

وأشار المصدر إلى وجود عرضين جادين أمام يوسف أوباما، أولهما من نادي الاتحاد السكندري، الذي يسعى لتدعيم صفوفه بعناصر هجومية مميزة في النصف الثاني من الموسم، وثانيهما من نادي سيراميكا كليوباترا، الذي يواصل سياسة التعاقد مع لاعبين أصحاب خبرات في الدوري الممتاز.

مفاضلة قبل الحسم النهائي

وأكد الغندور أن اللاعب يفاضل حاليًا بين العرضين لاختيار الوجهة الأنسب له من الناحية الفنية، خاصة ما يتعلق بفرص المشاركة المنتظمة، ودور اللاعب داخل الفريق، وطموحات النادي في المنافسة خلال المرحلة المقبلة.

اتجاه لإغلاق الملف سريعًا

وتسعى إدارة بيراميدز لحسم ملف رحيل أوباما في أقرب وقت ممكن، من أجل التركيز على الصفقات الجديدة وتدعيم المراكز التي يحتاجها الفريق، بما يتماشى مع رؤية الجهاز الفني وأهداف النادي في المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

محطة جديدة لأوباما

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة حسم مصير يوسف أوباما بشكل رسمي، ليبدأ اللاعب محطة جديدة في مسيرته الكروية، سعيًا لاستعادة مستواه وتقديم الإضافة الفنية مع فريقه القادم. 


 

