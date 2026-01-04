تعرّف على قرارات الجلسة الأولى لمجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة

أنهى منذ قليل مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري اجتماعه الأول برئاسة محمد سلامة، وبحضور أعضاء المجلس والجهاز التنفيذي.

وافتتح رئيس النادي الجلسة بتوجيه خالص الشكر والتقدير إلى أعضاء الجمعية العمومية على المظهر الحضاري المشرف الذي شهدته أعمال الجمعية العمومية المنعقدة يوم الجمعة 26 ديسمبر 2025، والذي عكس وعي وانتماء أبناء زعيم الثغر وحرصهم الدائم على مصلحة ناديهم.

وأكد محمد سلامة أن جماهير وأعضاء النادي يضعون مسؤوليات كبيرة على عاتق مجلس الإدارة خلال المرحلة المقبلة، بما يتطلب العمل الجاد وبذل أقصى الجهود، خاصة في ظل الملفات المحورية المنتظرة، وعلى رأسها ملف إنشاءات فرع النادي بسموحة، إلى جانب باقي الملفات الرياضية والاجتماعية.

وشدد رئيس النادي على أن العمل الجماعي والمؤسسي سيكون الأساس خلال المرحلة المقبلة، مع توزيع واضح للمهام بين أعضاء المجلس، وإجراء تقييم دوري لما يتم إنجازه في كل ملف.

وجاءت قرارات مجلس الإدارة على النحو التالي:

• الموافقة على تنظيم تكريم رسمي يليق بمحمد مصيلحي ومنحه الرئاسة الشرفية للنادي.

• تكليف محمد سلامة متحدثًا رسميًا للنادي طبقًا للائحة.

• تعيين الأستاذ محمد جمعة قرقورة نائبًا لمدير عام النادي لمقر الشاطبي.

• تعيين عصام عبد العزيز نائبًا لمدير عام النادي لفرع سموحة.

• قبول استقالة اللواء أيمن عوض مدير فرع سموحة.

• قبول استقالة الكابتن عمرو أبو الخير، مع تكريمه بما يليق بعطائه وتاريخه داخل النادي.

• تشكيل لجنة خاصة بدراسة وفحص طلبات العضوية الجديدة.

• الموافقة على إنشاء شركة نادي الاتحاد السكندري لكرة القدم.

• الموافقة على إنشاء شركة نادي الاتحاد السكندري لكرة السلة.

• تشكيل مجلس استشاري من كبار القامات وأصحاب الخبرات بنادي الاتحاد السكندري.