اختياراتي مدمرة حياتي .. رانيا فريد شوقي تشارك جمهورها موقفًا طريفًا مع زوجها

شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي جمهورها عبر حسابها على موقع فيسبوك موقفًا عفويًا جمعها بزوجها خلال الاحتفال برأس السنة الجديدة، كشف عن أجواء من المرح وخفة الظل.



وكتبت رانيا أنها أثناء الاحتفال وتشغيل إحدى الأغاني الشهيرة التي يرددها الجميع، كان زوجها من أوائل من اندمجوا في الغناء مرددًا جملة: «اختياراتي مدمّرة حياتي»، الأمر الذي دفعها للنظر إليه باستغراب، ليبادرها بالرد ضاحكًا: «اختياراتي مُحلّية حياتي»، مؤكدة أنها صدقته بالفعل.

واختتمت رانيا منشورها بسؤال طريف لجمهورها: «مين سمعها وقال: لأ… مش هغنّيها؟»، ما تفاعل معه عدد كبير من المتابعين بتعليقات مرحة، أشادوا فيها بروحها الإيجابية وعلاقتها المليئة بالحب والضحك مع زوجها.

يُذكر أن رانيا فريد شوقي تحرص دائمًا على مشاركة جمهورها بلحظات إنسانية وعفوية من حياتها اليومية، وهو ما يقربها أكثر من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.