محافظات

أخبار الوادي الجديد: نائب المحافظ تتابع انتظام بدء لجان انتخابات مجلس النواب.. وتتفقد صندوق استصلاح الأراضي

جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار الـ24 ساعة الماضية كان من أهمها:

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع انتظام بدء لجان انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية

تابعت السيدة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، انتظام بدء التصويت بلجان إعادة انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية والتي تضم ٣ مراكز هي (الداخلة - الفرافرة - بلاط)في تمام التاسعة من صباح اليوم، من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد محمد شعراوي المستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء مركز العمليات.

كما أكدت خلال تواصلها مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية على المتابعة اللحظية لسير العملية الانتخابية والتدخل الفوري حال وجود أي معوقات. من ناحية أخرى، كلّفت نائب المحافظ رؤساء المراكز بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لتسهيل مهام القائمين على العملية الانتخابية و الناخبين داخل وخارج مقار اللجان.

هذا ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة الثانية في هذه المرحلة ١١١ ألفًا و ٧٨٩ ناخبًا وناخبة موزعين على ٣٧ لجنةً فرعية.

نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد صندوق استصلاح الأراضي بمجمع المصالح

تابعت السيدة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم ، الاستعدادات النهائية لبدء الإطلاق التجريبي لمنظومة تطوير وميكنة صندوق استصلاح الأراضي بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، يرافقها المهندس محمد ساسي القائم بأعمال مدير الصندوق.

حيث  أكدت على تدريب العاملين على منظومة العمل الرقمي الجديدة، وعدم وجود أي معوقات تواجه كافة الإدارات المتعاملة مع المنظومة داخل الصندوق، موجهةً بسرعة إنهاء إجراءات الربط بين الصندوق و منطقة الضرائب والجهات الأخرى ممن يتصل عملها بالصندوق، و الانتهاء من خدمات التسويق الإلكتروني و خدمة العملاء والدفع الإلكتروني، وذلك استعدادًا للتشغيل التجريبي للمنظومة منتصف يناير الحالي.

نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد معرض منتجات شركة غزل المحلة والسلع المعمرة بالمجمع الاستهلاكي ب"مجمع المصالح "

تفقدت السيدة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، المجمع الاستهلاكي للسلع الغذائية و المعمرة ومعرض منتجات شركة غزل المحلة بمقر مبنى الجهات الحكومية بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، بحضور الدكتورة سلوى مصطفى مدير عام التموين بالمحافظة، والأستاذ مدحت محمد مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة.

حيث أشادت بتنوع المنتجات المتاحة بأسعار تنافسية مخفضة فضلًا عن إتاحة إمكانية التقسيط للعاملين بالقطاع الحكومي بدون فوائد و تسهيلات في السداد، موجهةً بسرعة تيسير إجراءات خصم الأقساط من الرواتب للعاملين، ودراسة إتاحة التقسيط لكافة المواطنين. كما لفتت إلى استمرار عمل المعرض خلال الفترة المسائية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس القادمين؛ وتوفير وسائل انتقال لزوار المعرض، دعمًا من المحافظة للمواطنين وتخفيفًا عن كاهل الأسر.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد نائب محافظ الوادي الجديد

أخبار الوادي الجديد: نائب المحافظ تتابع انتظام بدء لجان انتخابات مجلس النواب.. وتتفقد صندوق استصلاح الأراضي

المزيد

