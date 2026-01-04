رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الجامعة الأهلية والفرع الدولي ويطمئن على انتظامها

أجري الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والمكلف بأعمال رئيس جامعة القاهرة الأهلية، جولة تفقدية للإطمئنان على سير اعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026 ، بعدد من كليات وبرامج جامعة القاهرة الأهلية، والفرع الدولي تضمنت طب الاسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والهندسة، والإعلام، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال الامتحانات، وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان، في إطار متابعاته المستمرة لتطبيق معايير الجودة الأكاديمية لضمان سير العملية الامتحانية بكفاءة وانتظام.

ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة التفقدية، د.محمد العطار نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشئون الأكاديمية، ود.هبة نوح مساعد رئيس جامعة القاهرة لشئون الفرع الدولي، ود.جيهان المنياوى عميد كليات القطاع الطبي، ود.عبد الهادي العوضي عميد كليات قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية، ود. مصطفى عابدين عميد كليات القطاع الهندسي، كما حضر أعمال الامتحانات د.هيثم حمزة عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ود.أحمد حسن الشافعي عميد كلية الصيدلة، وا.نصر الروبي أمين عام الجامعة الاهلية، ومديري البرامج المختلفة بالجامعة.

وخلال الجولة التفقدية، استمع الدكتور محمد سامي عبد الصادق، إلى آراء الطلاب وملاحظاتهم حول طبيعة الأسئلة ومستوى الامتحانات، ومدى توافقها مع المقررات الدراسية، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة، مع الالتزام الكامل بتطبيق القواعد المنظمة للامتحانات، و التعامل الحاسم مع أي مخالفات قد تطرأ.

وأضاف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن لجان الامتحانات تشهد متابعة ميدانية مستمرة من قبل إدارة الجامعة، للاطمئنان على حسن سيرها، ورصد أية ملاحظات قد تطرأ والعمل فورا على معالجتها ، فضلًا عن تقديم الدعم الكامل للطلاب وتذليل أية عقبات قد تواجههم، لضمان تحقيق أعلى معدلات الانضباط والكفاءة خلال فترة الامتحانات، مشيرًا إلى أن اللجان تشهد انتظامًا ملحوظًا بفضل الاستعدادات المسبقة والتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد العطار، نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشئون الأكاديمية، أن الامتحانات تُجرى وفق الجداول الزمنية المعلنة دون معوقات، مع تواجد القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس داخل اللجان لمتابعة سير الامتحانات أولًا بأول، والتدخل الفوري لحل أي مشكلات طارئة، والتأكد من أن الأسئلة متنوعة ومتدرجة، وتقيس مختلف المستويات المعرفية للطلاب، مع الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بتوفير بيئة أكاديمية محفزة للطلاب، بالتنسيق الكامل بين الكليات والإدارات المعنية، بما يحقق رؤية جامعة القاهرة الأهلية في إعداد خريجين متميزين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

ومن جهتها قالت الدكتورة هبة نوح مساعد رئيس جامعة القاهرة للفرع الدولي، إن انتظام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يعكس الجهود المشتركة بين إدارات الكليات وأعضاء هيئة التدريس لضمان توفير بيئة امتحانية منضبطة وآمنة للطلاب، مؤكدةً حرص الجامعة على الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للامتحانات، وتطبيق معايير الجودة الأكاديمية في إعداد الأسئلة، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، لافتًة إلى المتابعة المستمرة لسير اللجان، واستعدادها الدائم للتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى، بما يضمن حسن سير العملية الامتحانية حتى نهايتها.

وفي ختام الجولة، وجه رئيس جامعة القاهرة الشكر لإدارات الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين على جهودهم المبذولة في تنظيم الامتحانات، مؤكدًا استمرار المتابعة اليومية حتى انتهاء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، بما يحقق الانضباط الكامل وسير العملية الامتحانية على الوجه الأمثل.