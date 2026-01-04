قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميسي على موعد مع 7 أرقام قياسية جديدة في 2026
3 أدعية لا تفارق لسانك فى النصف من رجب.. رددها حتى يطمئن قلبك
الكاميرون تصطدم بعقدة جنوب أفريقيا في مواجهة نارية بدور الـ16 بأمم أفريقيا
خارجية الاحتلال الإسرائيلي تشيد بالعملية الأمريكية في فنزويلا
مشرفانا ورافعة راسنا.. محمد ممدوح يحتفي بعيد ميلاد شقيقته
وزير الحرب الأمريكي: لن نتردد في توظيف قدراتنا العسكرية «الفتاكة» في أي بقعة من العالم
الأنجولي آيلتسين كامويش بالأرقام.. هل يكون حل الأهلي الهجومي القادم؟
أسعار صرف العملات اليوم في السوق المصري.. فيديو
لطلب الخير في الدنيا والآخرة.. دعاء ليلة النصف من رجب 2026
عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك
نائبة رئيس فنزويلا: لن نكون مستعمرة لأي دولة وندعو إلى الهدوء والوحدة للدفاع عن البلاد
هافانا تشتعل بعد اعتقال مادورو.. الرئيس الكوبي يقود تظاهرات غاضبة ويطالب أمريكا اللاتينية بجبهة موحدة ضد واشنطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الجامعة الأهلية والفرع الدولي ويطمئن على انتظامها

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

أجري الدكتور  محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والمكلف بأعمال رئيس جامعة القاهرة الأهلية، جولة تفقدية للإطمئنان على سير اعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026 ، بعدد  من كليات وبرامج جامعة القاهرة الأهلية، والفرع الدولي تضمنت طب الاسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والهندسة، والإعلام، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال الامتحانات،  وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان، في إطار متابعاته المستمرة لتطبيق معايير الجودة الأكاديمية لضمان سير العملية الامتحانية بكفاءة وانتظام.

ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة التفقدية، د.محمد العطار نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشئون الأكاديمية، ود.هبة نوح مساعد رئيس جامعة القاهرة لشئون الفرع الدولي، ود.جيهان المنياوى عميد كليات القطاع الطبي، ود.عبد الهادي العوضي عميد كليات قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية، ود. مصطفى عابدين عميد كليات القطاع الهندسي، كما حضر أعمال الامتحانات د.هيثم حمزة عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ود.أحمد حسن الشافعي عميد كلية الصيدلة، وا.نصر الروبي أمين عام الجامعة الاهلية، ومديري البرامج المختلفة بالجامعة.

وخلال الجولة التفقدية، استمع الدكتور محمد سامي عبد الصادق، إلى آراء الطلاب وملاحظاتهم حول طبيعة الأسئلة ومستوى الامتحانات، ومدى توافقها مع المقررات الدراسية، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة، مع الالتزام الكامل بتطبيق القواعد المنظمة للامتحانات، و التعامل الحاسم مع أي مخالفات قد تطرأ.

وأضاف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن لجان الامتحانات تشهد متابعة ميدانية مستمرة من قبل إدارة الجامعة، للاطمئنان على حسن سيرها، ورصد أية ملاحظات قد تطرأ والعمل فورا على معالجتها ، فضلًا عن تقديم الدعم الكامل للطلاب وتذليل أية عقبات قد تواجههم، لضمان تحقيق أعلى معدلات الانضباط والكفاءة خلال فترة الامتحانات، مشيرًا إلى أن اللجان تشهد انتظامًا ملحوظًا بفضل الاستعدادات المسبقة والتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية.

ومن جانبه، أوضح  الدكتور محمد العطار، نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشئون الأكاديمية، أن الامتحانات تُجرى وفق الجداول الزمنية المعلنة دون معوقات، مع تواجد القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس داخل اللجان لمتابعة سير الامتحانات أولًا بأول، والتدخل الفوري لحل أي مشكلات طارئة،  والتأكد من أن الأسئلة متنوعة ومتدرجة، وتقيس مختلف المستويات المعرفية للطلاب، مع الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بتوفير بيئة أكاديمية محفزة للطلاب، بالتنسيق الكامل بين الكليات والإدارات المعنية، بما يحقق رؤية جامعة القاهرة الأهلية في إعداد خريجين متميزين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

ومن جهتها قالت الدكتورة هبة نوح مساعد رئيس جامعة القاهرة للفرع الدولي، إن انتظام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يعكس الجهود المشتركة بين إدارات الكليات وأعضاء هيئة التدريس لضمان توفير بيئة امتحانية منضبطة وآمنة للطلاب، مؤكدةً حرص الجامعة على الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للامتحانات، وتطبيق معايير الجودة الأكاديمية في إعداد الأسئلة، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، لافتًة إلى المتابعة المستمرة لسير اللجان، واستعدادها الدائم للتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى، بما يضمن حسن سير العملية الامتحانية حتى نهايتها.

وفي ختام الجولة، وجه رئيس جامعة القاهرة الشكر لإدارات الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين على جهودهم المبذولة في تنظيم الامتحانات، مؤكدًا استمرار المتابعة اليومية حتى انتهاء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، بما يحقق الانضباط الكامل وسير العملية الامتحانية على الوجه الأمثل.

رئيس جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة الأهلية جامعة القاهرة الأهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة

أسعار السجائر في مصر اليوم 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

عداد الكهرباء

تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء بعد الشحن

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مشعوذ مالي

مشعوذ شهير يتسلم 3 ملايين فرانك لبدء أعمال ‫السحر لضمان فوز مالي على تونس في أمم أفريقيا

محمد صلاح

بالتردد.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

أرشيفية

تفاصيل مثيرة في مقتل سيدة أجنبية على يد سائق توك توك بالجيزة

المستشار محمد الشربيني

تفاصيل استكمال محاكمة 292 متهما بخلية داعش التجمع

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

بالصور

درة بإطلالة من ماركة Fendi بلغ سعرها قرب ربع مليون جنيه

درة بإطلالة من ماركة Fendi بلغ سعرها قرب ربع مليون جنيه
درة بإطلالة من ماركة Fendi بلغ سعرها قرب ربع مليون جنيه
درة بإطلالة من ماركة Fendi بلغ سعرها قرب ربع مليون جنيه

مش فساد ولا خطر.. علامة تؤكد أن البيض طازج

صفار البيض
صفار البيض
صفار البيض

القالب غالب.. هيفاء وهبي بفستان يكشف قوامها ورشاقتها فى الخمسينيات

القالب غالب.. هيفاء وهبي بفستان يكشف قوامها ورشاقتها فى الخمسينات
القالب غالب.. هيفاء وهبي بفستان يكشف قوامها ورشاقتها فى الخمسينات
القالب غالب.. هيفاء وهبي بفستان يكشف قوامها ورشاقتها فى الخمسينات

خاف تخلعه لهذا السبب.. صور لـ محمد سامي تضعه فى مأزق مع مي عمر

خاف تخلعه.. صور لـ محمد سامى تضعه فى مأزق مع مى عمر
خاف تخلعه.. صور لـ محمد سامى تضعه فى مأزق مع مى عمر
خاف تخلعه.. صور لـ محمد سامى تضعه فى مأزق مع مى عمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد