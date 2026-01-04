اختل توازنها.. مصرع طالبة سقطت من الطابق الثالث في إمبابة

لقيت طالبة مصرعها إثر سقوطها من الطابق الثالث بعقار في إمبابة، وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

تلقى قسم شرطة إمبابة، بلاغا بسقوط فتاة من عقار بدائرة القسم، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبإجراء التحريات تبين أن الضحية طالبة، تبلغ من العمر ما يقرب من 20 سنة، اختل توازنها وسقطت من الطابق الثالث، مما أدى لمصرعها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.