تقليص سنوات الدراسة في كلية تجارة عين شمس إلى 3 سنوات

أعلن الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، أن فكرة تقليص عدد سنوات الدراسة في الجامعات ليست جديدة، بل بدأت تطبيقها في بعض دول أوروبا منذ سنوات، وفقًا لاتفاقية «بولونيا» التي تهدف إلى تقليص مدة الدراسة الجامعية وتوحيد النظام التعليمي بين الدول الأوروبية.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أضاف فياض أن مصر بدأت في تبني هذا النظام مؤخرًا، لا سيما بعد إنشاء فروع للجامعات الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة، التي تطبق معايير عالمية تواكب الأنظمة التعليمية الدولية.

هذا التحول أسهم في ظهور فرق بين مدة الدراسة في الجامعات الحكومية وتلك الدولية، مما دفع القائمين على التعليم العالي إلى التفكير في توحيد النظام مع المعايير العالمية.

وأشار فياض إلى أن بعض الكليات الحكومية قد بدأت بالفعل تطبيق هذه الفكرة، مثل كلية الهندسة بجامعة القاهرة العام الماضي، لكن من خلال نظام الساعات المعتمدة وليس عن طريق تقليص السنوات بشكل كامل.

ولفت إلى أن النظام الجديد يعتمد على قدرة الطالب على إتمام عدد الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج في مدة زمنية أقل، وهو ما يتطلب من الطلاب الالتحاق بفصول صيفية «سمر كورس» بجانب الفصلين الدراسيين العاديين.

وأكد فياض أن هذا النظام يتناسب مع الطلاب المتميزين فقط الذين يستطيعون الحفاظ على مستوى أكاديمي عالٍ، حيث يشترط الحصول على معدل تراكمي (GPA) لا يقل عن 3. وتوقع أن لا يتجاوز عدد الطلاب الذين سيستفيدون من هذا النظام 10% من إجمالي الطلاب، نظرًا لصعوبة الجمع بين الدراسة المكثفة والالتزام الأكاديمي.

وفيما يخص كلية تجارة عين شمس، أشار فياض إلى أن تطبيق تقليص سنوات الدراسة لا يتناسب مع الكليات ذات الأعداد الكبيرة مثل كليات التجارة، نظرًا للتحديات في متابعة الحضور وتنظيم الساعات المعتمدة لآلاف الطلاب.

وأوضح أن هذا النظام سيكون أكثر فاعلية في الكليات والبرامج التي تضم أعدادًا محدودة من الطلاب في الجامعات الحكومية والخاصة.