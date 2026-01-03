قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يستقر بشكل نهائى على رحيل ثنائى الدفاع فى انتقالات يناير | خاص
الشيوخ الأمريكي: ترامب لم يبلغنا بالهجوم على فنزويلا
الولايات المتحدة تشن ضربات داخل فنزويلا
يحيي زكريا: معوض وعبد الشافي مثلي الأعلى.. وحلمي الاحتراف الخارجي
إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون
"بناكل لحمة كتير فى الشتاء".. مفاجأة فى أسعار اللحوم
حان وقت السعادة.. خبيرة أبراج تفجر مفاجآت لمواليد برج الأسد
الذهب والفضة يفتتحان 2026 بمكاسب عقب أداء سنوي استثنائي
وفاة والد المطرب عمرو أبو زيد وصلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة
على خلفية الانفجارات..فلايت رادار : أجواء فنزويلا خالية تمامًا من الطائرات وقرار بحظر الطيران
مصادر فنزويلية : بلدنا غني ولسنا بحاجة للمخدرات
انفجارات تهز أكبر ميناء بحري في فنزويلا وتحليق مكثف للطائرات فوق كاراكاس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تجارة عين شمس: تخفيض زمن الدراسة بالكلية لـ3 سنوات ببرامج الساعات المعتمدة

طلاب جامعات
طلاب جامعات
حسام الفقي

عقد الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، اجتماعاً موسعاً مع لجنة فحص ومراجعة لائحة مرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة، وذلك في إطار اتخاذ كلية التجارة بجامعة عين شمس خطوات تنفيذية حاسمة نحو صياغة مستقبل أكاديمي جديد البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة.

جاء اللقاء تفعيلاً لقرار مجلس الكلية الصادر في ديسمبر الجاري، بهدف إحداث نقلة نوعية في البرامج التعليمية والارتقاء بجودة المخرجات لتتواكب مع المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المتغيرة.

واستهل الدكتور فريد الجارحي الاجتماع باستعراض مسيرة تطوير لوائح شعب الدراسة باللغتين العربية والإنجليزية، موضحاً أن الجهود التي بدأت منذ أربع سنوات شهدت محطات من التوقف.

وأكد أن ملف تطوير اللوائح كان محل اهتمام منذ سنوات، وتمت إعادة إحيائه بصورة مؤسسية منذ توليه مسؤولية قطاع التعليم والطلاب سابقًا، من خلال عرضه على اللجان العلمية المختصة وبمشاركة واسعة من الأقسام الأكاديمية.

وقال الدكتور فريد الجارحي، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، إن التوقيت الحالي يمثل فرصة استثنائية لتحديث اللوائح الدراسية، خاصة في ظل قرار المجلس الأعلى للجامعات بضرورة مراجعة اللوائح التي تجاوز عمرها خمس سنوات، موضحًا أن بعض اللوائح الحالية يعود تاريخها إلى عام 2016 ولم تشهد تعديلات جذرية منذ ذلك الحين.

وعلى صعيد شعبة الدراسة باللغة الإنجليزية، أشار الدكتور فريد الجارحي إلى أن شعبة الدراسة باللغة الإنجليزية تشهد طفرة أكاديمية مرتقبة، من خلال دراسة تدشين ثمانية تخصصات نوعية جديدة تواكب التحولات العالمية المتسارعة.

ولفت إلى أن الخطة تستهدف توحيد المسارات الدراسية ضمن لائحة أكاديمية واحدة متماسكة، تقدم محتوى علميًا متطورًا يرتكز على أعلى معايير الجودة ويلبي احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.

وكشف فريد الجارحي، عن أبرز المفاجآت التي تضمنها التطوير الجديد، وهي تخفيض إجمالي عدد الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج إلى 127 ساعة بدلاً من 144 ساعة، بما يتيح للطالب المتميز فرصة التخرج في مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وهو ما يرفع الأعباء المادية والمعنوية عن كاهل الأسر ويفتح آفاقاً أسرع للمتفوقين للانخراط في سوق العمل.

كما وجه الدعوة لكافة الأقسام العلمية للمشاركة بفاعلية في هذا الحوار المفتوح وتقديم مقترحات تخدم تخصصاتها، مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة لتحديث البرامج الأكاديمية بجامعة عين شمس بما يضمن تخريج كفاءات وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

واختتم عميد كلية التجارة جامعة عين شمس تصريحاته بالتأكيد على أن الجودة تظل خطًا أحمر في أي تطوير أكاديمي، مشددًا على أن طرح أي تخصص جديد سيكون مشروطًا بتوافر كوادر بشرية مؤهلة من داخل الكلية بنسبة لا تقل عن 50%، مع إمكانية الاستعانة بالخبرات المهنية الخارجية المتميزة.

جامعة عين شمس كلية التجارة جامعة عين شمس كلية التجارة

حالة الطقس

الأرصاد تعلن بداية "الانخفاض الكبير": الحرارة تتراجع الليلة وفرص قوية لتكون الصقيع

ياسين منصور

شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

حالة الطقس

موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات

عمرو أديب

الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%

عمرو أديب

هذا الأمر عنصرية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

سعر الذهب

سعر أقل جرام ذهب اليوم السبت 3-1-2026

فيديو

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

