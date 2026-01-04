قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

الهيئة الوطنية للانتخابات توجه رسالة للشعب المصري

القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات
القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات
إسراء صبري

انطلق المؤتمر الصحفي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن سير عمليات التصويت بجولة الإعادة في 27 دائرة ملغاة، من قبل المحكمة الإدارية العليا بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وجه القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، رسالة للناخبين، قائلا: لا تفرطوا في واحد من أهم الحقوق التي كفلها الدستور والقانون لكم.

وأكمل: الاقتراع والاختيار النابع من الإرادة الحرة هو أساس الممارسة الديمقراطية الحقيقية.
 

وأضاف لا تسمحوا لأي شخص أو جهة بالتأثير على إرادتكم بالانتخاب، متابعا: كونوا على يقين بأننا نعمل على حماية الاقتراع وإرادة الناخبين الحقيقية.
 

الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب

