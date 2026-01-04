الهيئة الوطنية للانتخابات توجه رسالة للشعب المصري

انطلق المؤتمر الصحفي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن سير عمليات التصويت بجولة الإعادة في 27 دائرة ملغاة، من قبل المحكمة الإدارية العليا بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وجه القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، رسالة للناخبين، قائلا: لا تفرطوا في واحد من أهم الحقوق التي كفلها الدستور والقانون لكم.



وأكمل: الاقتراع والاختيار النابع من الإرادة الحرة هو أساس الممارسة الديمقراطية الحقيقية.



وأضاف لا تسمحوا لأي شخص أو جهة بالتأثير على إرادتكم بالانتخاب، متابعا: كونوا على يقين بأننا نعمل على حماية الاقتراع وإرادة الناخبين الحقيقية.

