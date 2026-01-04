الوطنية للانتخابات تتابع سير العملية الانتخابية في البحيرة والأقصر والإسكندرية

قال رئيس لجنة متابعة محافظة البحيرة، إن العملية الانتخابية تسير بانتظام وفي الوقت المحدد، عدا اللجنة 5 التي بدات في تمام الساعة 9:30 لوجود الازدحام المروري في الطريق.

وأضاف رئيس لجنة متابعة محافظة الاقصر، أن اليوم تسير العملية الانتخابية بسهولة ويسر، ولا يوجد أي شكاوى، متابعا: اللجنة 23 تم فتح أبوابها في تمام الساعة9:15 نظرا لوجود بعض الأعمال الخاصة بحياة كريمة.

واسترسل رئيس لجنة متايعة محافظة الإسكندرية: تم تغيير مقر معهد فتيات سيدي بشر، وتم استبداله بمعهد الراشدين الابتدائي الازهري، نظرا لوجود امتحانات.

ووجه القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، للناخب، قائلا: استغل هذا الوقت وانزل شارك..صوتك مهم ويصنع الفرق.

