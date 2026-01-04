قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إغلاق المجال الجوي في اليونان ووقف حركة المطارات.. ما السبب؟
عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في بيروت.. 1 أغسطس
قداسة البابا تواضروس الثاني: نتمنى أن يكون العام الجديد سعيدًا على جميع المصريين ووطننا الغالي
الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة
تنسيق مشترك بين التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لدعم جاهزية المنظومة
إيلون ماسك يحذر: إساءة استخدام Grok تعرضك للمساءلة القانونية
تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي
علي جمعة: المنشاوي كان يسلطني لأنه كان مؤدبا مع القرآن وياتي بعده الحصري
الأمن يداهم ناديًا صحيًا يدار لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع
شهادات الإدخار من بنك مصر.. اعرف العائد
مجلس وزراء الداخلية العرب يحتفى بـ أسبوع التوعية بمخاطر التطرف والإرهاب
رئيس الجبهة الوطنية: ندخل البرلمان ببرنامج واقعي وخطط زمنية لدعم الدولة وتمثيل الشارع المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الائتلاف المصري: منافسة ساخنة في اليوم الأخير لأطول انتخابات برلمانية

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
الديب أبوعلي

انطلقت عملية التصويت في اليوم الثانى من الجولة الختامية لأطول انتخابات وطنية شهدتها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر، والتي امتدت عبر سبع جولات تصويتية، وذلك داخل عدد (27) دائرة انتخابية موزعة على (10) محافظات، لحسم عدد (49) مقعدًا نيابيًا تمثل المقاعد المتبقية من إجمالي (568) مقعدًا هي قوام تشكيل مجلس النواب، قبل إضافة الأعضاء المعينين من جانب رئيس الجمهورية وعددهم (28) عضوًا.

ورصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية كثافات مرتفعة من الحشود الانتخابية خلال الساعات الأولى من يوم التصويت، في إطار استراتيجية انتخابية معتادة تقوم على تعظيم زيادة الحشد وتكثيف التصويت المتأخر، لتعظيم قدرة المنافسين على إعادة تنظيم صفوفهم أو تدارك الفوارق التصويتية في اللحظات الحاسمة.

وفي السياق ذاته، شهدت عدد من الدوائر التي تشهد منافسة مباشرة بين مرشحين مستقلين ارتفاعًا ملحوظًا في حدة وشراسة التنافس، خاصة في دوائر الدلنجات وحوش عيسى بمحافظة البحيرة، وإدفو بمحافظة أسوان، وأبو تيج بمحافظة أسيوط، والداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بسبب التقارب الواضح في فرص الفوز بين المتنافسين، إلى جانب شعور عام بوقوف الدولة والأجهزة التنفيذية على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وهو ما صاحبه استنفار عشائري وجهوي داعم لكل طرف في إطار قواعد المنافسة المحلية.

كما أظهرت المتابعات الميدانية للإئتلاف وجود حشود أمام عدد من اللجان متنوعة عمريًا وفئويًا، لا سيما في الدوائر ذات الطابع الريفي، في سلوك انتخابي يعكس قدرة آليات الاستنفار القائمة على اعتبارات غير سياسية في اجتذاب شرائح اجتماعية مختلفة للمشاركة.

ويُثير هذا النمط من المشاركة تساؤلات مشروعة حول مستقبل العمل الحزبي والسياسي، وحول مدى قدرته على التعبير الفعلي عن هذه الكتل المجتمعية بعد انتهاء الاستحقاق الانتخابي.

ويؤكد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، أن هذه الجولة الختامية تمثل اختبارًا نهائيًا ليس فقط لحسم المقاعد المتبقية، وإنما أيضًا لقياس درجة نضج العملية الانتخابية، وأنماط المشاركة،

مجلس النواب انتخابات الائتلاف المصري لحقوق الإنسان انتخابات مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

منتخب تونس

«الغندور» يُعلّق بعد خروج السودان وتونس على حساب فرق القارة السمراء

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

ترشيحاتنا

مادورو وترامب

عضو الحزب الاشتراكي الموحد بفنزويلا: اعتقال أمريكا لمادورو قرصنة وعملية إجرامية

صورة أرشيفية

محافظ البحيرة: إقبال الناخبين يؤكد وعي مواطني الناس بالمشاركة

الفنان آسر ياسين

صورنا في المترو وشارع المعز.. آسر ياسين يكشف كواليس فيلم "إن غاب القط"

بالصور

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

مقرمش ولونه وردي.. طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

مذنب منتظر في 2026.. هل نشهد ظاهرة سماوية نادرة؟

الفلك
الفلك
الفلك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد