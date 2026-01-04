قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من القمر الأزرق إلى الدموي.. 13 بدرا وخسوفات نادرة ترسم لوحة سماوية في 2026
على خلفية التطورات الجيوسياسية.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن
الوطنية للانتخابات: جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة جرت في أجواء من الالتزام والانضباط
الوزراء: توقعات بتعزيز الاقتصاد لمكانته ضمن الأسواق الناشئة في 2026 مع تحسين توليد فرص العمل
الوطنية للانتخابات: فوز المرشحين حازم حمادي ودياب هريدي بالدائرة الأولى سوهاج
وزير الخارجية لنظيره العُماني: خفض التصعيد مدخل أساسي لحل الأزمة في اليمن
البترول: توقيع مُذكرة تفاهم بين مصر وقطر في الطاقة والغاز
الوطنية للانتخابات: فوز عصام العمدة وأحمد جودة وعلى معوض بالفتح أسيوط
الوطنية للانتخابات: فوز يوسف الشاذلي وعلاء جاب الله في أبشواى بالفيوم
عاصفة فرانسيس تهدد منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا | ماذا يحدث؟
للتهنئة بالعيد.. قداسة البابا يستقبل مجلس القضاء الأعلى والنائب العام | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بأنامل تبصر الحضارة.. متحف شرم الشيخ يطوع لغة "برايل" لفك رموز التاريخ في يومها العالمي

طريقة برايل بمتحف شرم الشيخ
طريقة برايل بمتحف شرم الشيخ
ايمن محمد


​في خطوة تجسد أرقى معاني الإتاحة الثقافية وتؤكد أن عبق التاريخ حقٌ مشاع للجميع.. احتفل متحف شرم الشيخ باليوم العالمي للغة "برايل" الذي يوافق الرابع من يناير.

متحف شرم الشيخ باليوم العالمي للغة “برايل”

 لم يكن الاحتفال مجرد استذكارٍ لذكرى ميلاد الفرنسي "لويس برايل" مخترع هذا النظام العبقري، بل جاء كإعلانٍ ملموس عن تحويل أروقة المتحف إلى بيئة دامجة تكسر حواجز الصمت البصري أمام ذوي الإعاقة البصرية.

 المبادرة تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتعزيز مفهوم “المتحف للجميع”

وقد صرح محمد حسنين، مدير المتحف، بأن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتعزيز مفهوم "المتحف للجميع"، حيث تم تزويد القاعات بلوحات إرشادية وبطاقات شارحة بطريقة "برايل" تتيح للزائرين من المكفوفين وضعاف البصر استكشاف الكنوز الأثرية بأناملهم، لتبدأ رحلتهم المعرفية من قاعة الاستقبال التي احتضنت أوصافاً دقيقة لفسيفساء "صيد الأيل" والجزء العلوي من تمثال الملك "سيتي الثاني"، مروراً بالبهو الملكي الذي يشمخ فيه عمود بتاج "حتحوري" وتمثال الملك "تحتمس الثالث" بوقارهم التاريخي، وصولاً إلى قاعة الحياة اليومية التي تضج بتفاصيل تمثال "سوبك حتب السابع" وتمثال "الكتلة" و"حور محب".

 بالإضافة إلى "ثالوث أبيدوس" و"الجعران المقدس"، والعديد من التماثيل التي تجسد الهوية المصرية القديمة كتمثالي "حورس" والمعبودة "سخمت".

نموذجاً ملهماً لكيفية تطويع التكنولوجيا والوسائل التعليمية لجعل التراث الإنساني لغة عالمية 

 إن هذا التحول النوعي في العرض المتحفي لا يعكس فقط التزام الدولة المصرية باستراتيجية التنمية المستدامة وحق الوصول إلى المعرفة، بل يقدم نموذجاً ملهماً لكيفية تطويع التكنولوجيا والوسائل التعليمية لجعل التراث الإنساني لغة عالمية تُقرأ بالبصيرة قبل البصر، مما يضع متحف شرم الشيخ في مصاف المؤسسات الثقافية التي تحتفي بالتنوع الإنساني وتفتح أبوابها مشرعة أمام الجميع للتفاعل مع عظمة الأجداد دون استثناء.

جنوب سيناء متحف شرم الشيخ إرشادات برايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

ترشيحاتنا

ما مفهوم البركة بمعناها المتعارف عليه في الإسلام.. كيف تحل ومتى تذهب؟

ما مفهوم البركة في الإسلام.. كيف تحل ومتى تذهب؟

بيت الزكاة والصدقات

«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة يناير 2026م للمستحقين بجميع المحافظات اليوم

الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج في الـ 27 من شهر رجب

الإفتاء: الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج أمرٌ مشروعٌ ومستحب

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد