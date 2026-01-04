قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

أرقام صادمة| 1.4 مليون حالة عقر خلال 2025 كلفت الدولة 1.7 مليار جنيه علاج.. الصحة تكشف

مصل الكلاب
خاص صدى البلد

أرقام صادمة كشفتها وزارة الصحة، عن عدد حالات عقر الكلاب خلال العام الحالي؛ وهي الظاهرة التي انتشرت بشكل كبير مؤخرا وتسببت في إصابات عديدة ووصلت إلى حالات وفاة في عدد من محافظات الجمهورية.

آخر هذه الحالات ما شهدته محافظة بورسعيد خلال أقل من أسبوع، في وقائع أسفرت عن مصرع مسن وإصابة كاهن كنيسة ومؤخرا طفل صغير.

1.4 مليون حالة عقر كلفت الدولة 1.7 مليار جنيه

وفي تصريح خاص للدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة لموقع "صدى البلد"، كشف أن عام 2025 شهد مليون و٤٠٠ ألف حالة عقر غالبيتها من الكلاب، وتكلف علاج هذه الحالات مليار و٧٠٠ مليون جنيه.

ويتم علاج حالات عقر الكلاب فى المستشفيات الحكومية بشكل مجانى، وذلك من خلال إعطاء 4 جرعات من اللقاح وجرعة من المصل حسب الحالة، لتصل تكلفة العلاج للشخص الواحد حوالى 1250 جنيهاً.

وتوجه دائما وزارة الصحة، بضرورة التوجه فورًا للمستشفى لأخذ المصل في حالة التعرض للعقر أو الخدش من حيوان مصاب بالسعار، مؤكدة أن المصل المضاد للسعار متوفر بالمجان من خلال مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

طبيعة مصل الكلب والأعراض المحتملة

وحسب ما أوضح المجلس الصحى المصري، فإن مصل عضة الكلب هو عبارة عن تطعيم أو لقاح الكلب أو السعار والذي يعني إعطاء الطفل أو المريض جرعة من فيروس مرض الكلب أو السعار، وهو فيروس مقتول بحيث يقوم جهاز المناعة لدي الطفل بالتعرف علي الفيروس ومن ثم السيطرة عليه بسرعة ومنع تطور المرض في حال تعرض الطفل للعض.

وتتضمن الأعراض الأولية لداء الكلب؛ الحمى، الألم أو الوخز في موضع الجرح، وكلما تقدم المرض قد يواجه المريض الهلوسة والأرق أو الإختلال العقلى، وعموماً يظهر المرض في الشكلين التاليين:

  1. داء الكلب الهياجي: يظهر في شكل فرط النشاط ،الهياج، رهاب الماء ورهاب الهواء أحياناً، وتحدث الوفاة عادة نتيجة توقف عضلات التنفس بعد مضي بضعة أيام.
  2. داء الكلب الشللي: وهو أقل شيوعاً، وفيه تصاب العضلات تدريجياً بالشلل الذي يبدأ من موضع العقر أو الخدش، ثم يتطور ببطء وصولاً إلى الغيبوبة ثم الوفاة. 

وحسب تعريف منظمة الصحة العالمية للتشخيص الإكلينيكي لحالات السعار البشرية، فإنه يستند إلى ظهور أعراض عصبية (التهاب بالمخ) على الشخص المصاب تتطور إلى الغيبوبة والوفاة بالإضافة إلى تاريخ تعرض للعقر أو الخدش من حيوان يشتبه إصابته بالسعار.

إجراءات الوقاية لما بعد التعرض للعقر

إجراءات الوقاية لما بعد التعرض للعقر:

أولا: علاج الجروح

  1. الغسيل الجيد للجروح في أسرع وقت ولمدة لا تقل عن 15 دقيقة باستخدام الماء الجاري والصابون ثم يتم وضع المطهرات الجراحية ثم يجرى لها بعد ذلك الغسيل العادي الدوري يوميا
  2. يحظر إجراء استئصال حواف الجروح أو عمل غرز جراحية أولية لها، إلا في حالة التدخلات المنقذة للحياة (النزيف المستمر، توصيل الأعضاء المبتورة أو الكسور المضاعفة).
  3. يتم إعطاء العلاج المناسب من مسكنات أو مضادات حيوية وفقا لتوصيات الطبيب.
  4. إعطاء مصل التيتانوس في العضل طبقا للبروتوكول المعمول به.

ثانيا: الطعم المضاد للسعار:

الطعم المضاد للسعار المستخدم حالياً في مصر هو طعم مخلق على خلايا الفيروس ويتم إعطاءه لحالات العقر أو الخدش أو تلوث الأغشية المخاطية أو الجلد غير السليم باللعاب من حيوان يشتبه إصابته بالسعار 

ويتم إعطاء 5 جرعات بالحقن من الطعم وفقاً للجدول الزمني الآتي:

  1. الجرعة الأولى: اليوم صفر "يوم العقر"
  2. الجرعة الثانية: اليوم الثالث
  3. الجرعة الثالثة: اليوم السابع 
  4. الجرعة الرابعة: اليوم الرابع عشر 
  5. الجرعة الخامسة: اليوم الثامن والعشرين

ثالثا: تعليمات الحصول على الطعم

  • يعطى للأطفال والبالغين بنفس الجرعة ووفقاً لنفس الجدول الزمني
  • يتم إعطاء الطعم للبالغين في عضلة الكتف ويعطي للأطفال أقل من خمس سنوات في عضلة الفخذ الأمامية
  • لا توجد موانع إستعمال للطعم
  • يمكن إيقاف عملية التطعيم إذا تم ملاحظة الحيوان العاقر (في حالة العقر من كلب أو قطة) ولم تظهر عليه أي أعراض خلال 10 أيام من تاريخ العقر أو في حال ثبوت عدم إصابة الحيوان بالسعار من خلال نتيجة معملية سلبية طبقاً للفحوص المعتمدة
مصل الكلب عقر الكلاب العقر عضة الكلب السعار لقاح الكلاب وزارة الصحة الصحة

