توفيت في حادث سير.. الوطنية للانتخابات تنعي رئيسة النيابة سهام صبري الأنصاري

انطلق المؤتمر الصحفي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتجية جولة الإعادة في الـ 19 دائرة، الملغاة بقرار من الهيئة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وتقدم المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر بالعزاء لأسرة شهيدة الواجب، الزميلة سهام صبري الأنصاري، رئيس النيابة بهيئة النيابة الإدارية، التي وافتها المنية أثر حادث سير أليم بعد انتهائها من عملها.

وأضاف الزميلة سهام صبري الأنصاري كانت نموذجا للنزاهة والتفاني في أداء الواجب الوطني، وأدت الأمنة وتركت ورائها سيرة طيبة.

واسترسل: تتابع الهيئة حالة الموظفين الذين أصيبوا في الحادث، ومازالوا تحت الرعاية الطبية.