الوطنية للانتخابات: فوز مصطفى أبو دومه وعمرو عويضة وعلاء سليمان بطهطا سوهاج
موعد مباراة الزمالك القادمة أمام زد إف سي في مجموعات كأس عاصمة مصر
محمود فوزي عن تعديلات قانون الضريبة العقارية: الإعفاء يراعي الفئات الأدنى والأقل دخلًا
الوطنية للانتخابات: فوز المرشح مصطفى مزيرق بالدائرة الثالثة بالمراغة بسوهاج
آية عبد الرحمن: نشعر بالمسؤولية الكبيرة تجاه الوطن بعدما أصبح نائبة
من القمر الأزرق إلى الدموي.. 13 بدرا وخسوفات نادرة ترسم لوحة سماوية في 2026
على خلفية التطورات الجيوسياسية.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن
الوطنية للانتخابات: جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة جرت في أجواء من الالتزام والانضباط
الوزراء: توقعات بتعزيز الاقتصاد لمكانته ضمن الأسواق الناشئة في 2026 مع تحسين توليد فرص العمل
الوطنية للانتخابات: فوز المرشحين حازم حمادي ودياب هريدي بالدائرة الأولى سوهاج
وزير الخارجية لنظيره العُماني: خفض التصعيد مدخل أساسي لحل الأزمة في اليمن
البترول: توقيع مُذكرة تفاهم بين مصر وقطر في الطاقة والغاز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

آية عبد الرحمن: نشعر بالمسؤولية الكبيرة تجاه الوطن بعدما أصبح نائبة

النائبة ايه عبد الرحمن
فريدة محمد - ماجدة بدوى

قالت النائبة آية عبد الرحمن مقدمة برنامج دولة التلاوة،  أننا نشعر بالمسؤولية الكبيرة تجاه الوطن بعدما أصبح نائبة في مجلس النواب.

وأضافت عبد الرحمن في تصريحات للمحررين البرلمانيين علي هامش استخراج كارنيه العضوية اليوم، أننا غيورون علي إعلامنا وعلي وطنا ونتمنى أن نكون علي قدر المسؤولية الكاملة ونكون في خدمه الوطن والمواطن.


وبدأت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس، في استقبال النواب المعلن فوزهم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في انتخابات مجلس النواب 2026/ 2031 بنظامي الفردي والقائمة.


وذلك لاستخراج كارنيهات العضوية اعتباراً من غد الأحد القادم 4 يناير 2026 بدءًا من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً بالمقر الجديد للمجلس بالعاصمة الجديدة.


وحيث تستقبل الأمانة العامة لمجلس النواب بمقر البرلمان بالعاصمة الجديد حيث تستقبل غدا الأحد ، الأعضاء الجدد عن محافظات (القاهرة- القليوبية- الدقهلية- المنوفية) المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة.

الإثنين 5 يناير 2026 استقبال النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: (الغربية- كفر الشيخ- الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- الوادي الجديد- سوهاج)

والثلاثاء 6 يناير 2026 استقبال النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: (قنا- الأقصر- أسوان- البحر الأحمر- الشرقية- دمياط- بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- شمال سيناء- جنوب سيناء- الأسكندرية- البحيرة- مطروح).

ايه عبد الرحمن المسؤولية مجلس النواب

