آية عبد الرحمن: نشعر بالمسؤولية الكبيرة تجاه الوطن بعدما أصبح نائبة

قالت النائبة آية عبد الرحمن مقدمة برنامج دولة التلاوة، أننا نشعر بالمسؤولية الكبيرة تجاه الوطن بعدما أصبح نائبة في مجلس النواب.

وأضافت عبد الرحمن في تصريحات للمحررين البرلمانيين علي هامش استخراج كارنيه العضوية اليوم، أننا غيورون علي إعلامنا وعلي وطنا ونتمنى أن نكون علي قدر المسؤولية الكاملة ونكون في خدمه الوطن والمواطن.



وبدأت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس، في استقبال النواب المعلن فوزهم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في انتخابات مجلس النواب 2026/ 2031 بنظامي الفردي والقائمة.



وذلك لاستخراج كارنيهات العضوية اعتباراً من غد الأحد القادم 4 يناير 2026 بدءًا من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً بالمقر الجديد للمجلس بالعاصمة الجديدة.



وحيث تستقبل الأمانة العامة لمجلس النواب بمقر البرلمان بالعاصمة الجديد حيث تستقبل غدا الأحد ، الأعضاء الجدد عن محافظات (القاهرة- القليوبية- الدقهلية- المنوفية) المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة.

الإثنين 5 يناير 2026 استقبال النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: (الغربية- كفر الشيخ- الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- الوادي الجديد- سوهاج)

والثلاثاء 6 يناير 2026 استقبال النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: (قنا- الأقصر- أسوان- البحر الأحمر- الشرقية- دمياط- بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- شمال سيناء- جنوب سيناء- الأسكندرية- البحيرة- مطروح).