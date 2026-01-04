ننشر أسماء المصابين بحالة اختناق نتيجة تسرب غاز بشقتهم فى العبور

ينشر صدى البلد أسماء المصابين من أسرة واحدة "أم و3 صغار" بحالة اختناق داخل شقتهم السكنية في العبور، نتيجة تسريب غاز، حيث جاءت الأسماء على النحو التالي "رانيا محمد معوض"، 30 عام (الأم)، وأيمن رجب سلامة، 10 سنوات، ومي رجب سلامة، 4 سنوات، وندى رجب سلامة، 6 أشهر.



وشهدت منطقة مساكن الشباب بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة، وهم "أم و3 صغار"، بحالة اختناق، إثر تسرب غاز داخل شقتهم السكنية، وجرى نقلهم إلى مستشفى عين شمس الجامعي، لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الأجهزة المعنية التحقيقات.

بلاغا بالواقعة



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بلاغ من عمليات النجدة، بإصابة أم و3 صغار داخل شقتهم السكنية بالعمارة 39 في مساكن الشباب بالعبور، بحالة اختناق نتيجة تسرب غاز

انتقلت على الفور قوة أمنية وجرى الدفع بسيارات الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة الأم وصغارها الـ 3 نتيجة تسرب غاز داخل الشقة، وجرى نقلهم إلى مستشفى عين شمس الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ متابعة حالتهم الصحية.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، مع إخطار الجهات المختصة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.