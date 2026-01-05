قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 مليون دولار.. رحيل لاعبين من الزمالك لحل الأزمة المالية
اعرف الخطوط الساخنة للإبلاغ عن الكلاب الضالة في منطقتك
هل نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة يستوجب سجود السهو؟.. اعرف رأي الشرع
بقوة 777 حصانا.. عودة وحش البيك أب رام TRX 2027
أكسيوس: نتنياهو يشكل فريق تفاوض مع سوريا برئاسة سفير إسرائيل في واشنطن
حالات الإعفاء من تراخيص اللافتات على الطرق العامة وفقا لقانون تنظيم الإعلانات
10 أيام ويفسخ عقده.. إنذار أخير من بيزيرا لمسؤولي الزمالك
تطورات انضمام أيوب الكعبي للأهلي
بحجة التأديب.. موظف يهـ.ـشم جمجمة ابنته في أكتوبر
صاحب مقبرة النحل بالمنوفية: مذاق العسل مميز وليس له مثيل
شريف سليمان.. مصري- أمريكي يدير خزائن نيويورك بفريق أول عمدة مسلم
اتخانق مع حبيبته.. شاب أجنبي ينهي حياته شنـ.ـقا ببولاق الدكرور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الأسد .. حظك اليوم الاثنين 5 يناير 2026: معنويات عالية

برج الأسد
برج الأسد
حياة عبد العزيز

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها. 

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الاثنين 5 يناير 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

مشاهير برج الأسد 

هدى سلطان وفريد شوقي وكارول سماحة وحسن شاكوش وشيماء سيف ومنة شلبي .

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الاثنين 5 يناير 2026

احرص على أن تكون العلاقة مثمرة، تعامل مع التحديات المهنية بذكاء. يتمتع كل من الصحة والوضع المالي بتحسن اليوم. 

برج الأسد وحظك اليوم عاطفيا

ستتاح فرص لإحياء العلاقة السابقة قد تتخذ قرارًا بشأن الزواج في وقت لاحق من اليوم تأكد من أن علاقتك السابقة لا تؤثر على علاقتك الحالية، العلاقات العاطفية في مكان العمل ليست فكرة جيدة، خاصةً للرجال المتزوجين. 

برج الأسد وحظك اليوم صحيا 

 احرص على سلامة ركبتيك ومرفقيك، قد يُصاب كبار السن بمشاكل في الرؤية، قد يُصاب الأطفال بكدمات أثناء اللعب تجنب الأطعمة الدهنية والمُشبعة بالزيوت، لأنها قد تُؤدي إلى السمنة يُعدّ الجزء الثاني من اليوم بالغ الأهمية لمرضى السكري. 

برج الاسد مهنيا

فكّر في خوض تحديات جديدة في مكان العمل تختبر قدراتك المهنية قد يتطلب الأمر قضاء وقت أطول في العمل، ومن المهم أيضًا الحفاظ على معنويات عالية لدى الإدارة، قد يحصل فنان أو شخص مبدع على فرصته الأولى في مسيرته المهنية اليوم

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

على الرغم من أن رجال الأعمال سينجحون في الحصول على موافقة على قرض بنكي، فمن الأفضل تجنب الاستثمارات الكبيرة وإقراض مبالغ كبيرة للأصدقاء.

برج الأسد حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الاسد اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

العريس

اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران

6 دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| شهادات الجيران

الإيجار القديم

حقيقة مصير قانون الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة بعد تصاعد الجدل

الأرصاد

برودة شديدة.. الأرصاد تكشف مفاجآت مهمة عن حالة طقس الـ 48 ساعة القادمة

ترشيحاتنا

السيارات الكهربائية.. تعرف على مزايا الشحن ثنائي الاتجاه

السيارات الكهربائية.. تعرف على مزايا الشحن ثنائي الاتجاه

غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومى للمرأة

القومي للمرأة يصدر تقريره لليوم الثاني لجولة الإعادة في 27 دائرة

رئيسة المجلس القومي للمرأة تشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد

رئيسة المجلس القومي للمرأة تشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد

بالصور

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

مدرسة
مدرسة
مدرسة

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني
مباني
مباني

فيديو

القبض على رئيس فنزويلا

150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا

توفيق عكاشه

تنبأ باختطاف رئيس فنزويلا .. فيديو قديم لتوفيق عكاشة يشعل الجدل

عمرو مصطفى

بيطلب تنازلات.. عمرو مصطفى يكشف سبب قلة تعاونه مع حسين الجسمي |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد